Artista hace impresionantes esculturas de pan de jengibre

Las galletas de jengibre son muy populares durante la temporada navideña. Pero la pastelera noruega Caroline Eriksson llevó este material comestible al siguiente nivel creando estas esculturas increíblemente realistas inspiradas en películas y superhéroes.

Metro charló con Eriksson para saber más sobre sus creaciones.

ENTREVISTA

Caroline Eriksson, pastelera de Oslo, Noruega

P: ¿Cómo empezaste con las esculturas de pan de jengibre?

- En mi familia teníamos la tradición de construir casas de pan de jengibre todos los años por Navidad. Después de unos años, me cansé de los juegos tradicionales comprados en la tienda y quise crear cosas más interesantes. Así que empecé a construir barcos, torres y castillos. La idea de una escultura se me ocurrió por primera vez en 2013, cuando vi la película Transformers. Pensé que un robot como Optimus Prime, con piezas de superficie dura en su mayoría cuadradas, debería poder construirse también en pan de jengibre. Me costó unos cuantos intentos pero lo conseguí. La foto de la escultura se hizo viral y ahí empezó todo. Ahora intento presionarme para crear cosas más locas y geniales cada año.

P: ¿Haces tú misma la masa de pan de jengibre?

- Sí, yo mismo hago la masa de pan de jengibre desde cero. Después de haber esculpido pan de jengibre durante muchos años, he desarrollado diferentes recetas dependiendo de lo que esté creando. Para las piezas de superficie dura, utilizo una receta de grado de construcción, y para las piezas orgánicas, uso una masa que está precocida y se seca al aire, por lo que puedo esculpir con ella de forma similar a la arcilla. Estas diferentes recetas me permiten crear prácticamente cualquier cosa y me dan la libertad de probar nuevas formas y texturas que no he visto hacer antes con el pan de jengibre.

“Me doy cuenta de que no he elegido el medio más fácil para trabajar. Aunque a veces trabaje con él como si fuera arcilla, no deja de ser un alimento y se comporta de forma diferente”. — Caroline Eriksson, panadera de Oslo.

P: ¿Es difícil trabajar con pan de jengibre?

- Las esculturas son muy sensibles a la humedad y al calor, y son muy frágiles. Para mis esculturas horneadas, por ejemplo, se necesita mucho tiempo para crear todas las piezas, ya que suelo tallar cada una de ellas para conseguir unos bordes bien afilados y hacer que encajen. Así que trabajar con pan de jengibre puede llevar mucho tiempo, pero lo disfruto, y siento que he encontrado un “nicho” único que quiero seguir explorando.

P: Háblanos de tu proceso creativo.

- Antes de empezar una nueva escultura, paso mucho tiempo planificando y haciendo bocetos. Dependiendo de la forma o la postura que quiera, es importante planificar cómo se va a sostener, ya que de lo contrario podría no aguantar su propio peso, como ocurre con las casas de pan de jengibre. Algunas de mis piezas son totalmente comestibles y requieren una estructura interior planificada de pan de jengibre para sostenerse. Para las piezas más grandes y avanzadas, utilizo el método tradicional de esculpir con una estructura de alambre de acero y malla para rellenar la forma. Sin embargo, la mayor parte del tiempo se dedica a hornear, tallar, doblar las piezas o esculpir.

P: ¿Por qué la mayoría de tus esculturas están protagonizadas por personajes de ciencia ficción?

- Cuando decido qué escultura voy a hacer a continuación, suelo inspirarme en las películas y la cultura pop que me gustan y me apasionan. Uno de mis géneros favoritos es la ciencia ficción por sus mundos y criaturas imaginativas. Así que, naturalmente, mis esculturas representan sobre todo personajes de este género.