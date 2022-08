“No me he muerto por no comerlo”: en redes hablan del Chocorramo por polémico impuesto

La polémica se ha desatado en redes sociales luego de la presentación de la reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro, la cual fue argumentada por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo precisamente este martes 23 de agosto. Esta vez, el Chocoramo ha vuelto al tema de conversación, pues sería parte de los alimentos que tendrían un impuesto del 10% como parte de una de las propuestas de la reforma.

En una nueva ocasión, usuarios en redes sociales han vuelto a hacer tendencia al Chocoramo, pues las voces encontradas con respecto al impuesto siguen provocando discusiones entre los internautas. La discusión se ha desatado porque la reforma expone que se implementará un “impuesto al consumo de la producción para su posterior venta e importación de alimentos ultraprocesados y con alto contenido de azúcares añadidos”.

También le puede interesar: “Eso es cruel”: el impuesto al Chocoramo estalla las redes por reforma tributaria

El nuevo impuesto se implementaría de 10% e inferiría en el precio de venta al público de los consumidores, por lo cual muchos han comentado que el impuesto afectaría el bolsillo de los colombianos de a pie. Las opiniones encontradas no han dejado de salir a flote, pues muchos argumentan que aunque alimentos de estos, como el Chocoramo, si bien son ricos, no son saludables.

De hecho, uno de los argumentos para impulsar este impuesto, según la ministra de salud, Carolina Corcho y el presidente Gustavo Petro, es desincentivar el consumo de estos productos, por considerarse nocivos para la salud. La nuevo discusión la propuso la actriz Margarita Rosa de Francisco, que preguntó irónicamente si habían prohibido el Chocoramo. “¿Y fue que prohibieron el chocorramo?”, trinó por medio de sus redes sociales la también presentadora.

A su interacción en redes sociales, varios ciudadanos, que incluso están en el exterior, expusieron que a pesar de que no han comido en Chocoramo por mucho tiempo “no se han muerto”. “Les cuento mi experiencia con el Chocorramo. Vivo fuera de Colombia hace mas de 7 años y no he comido chocorramo hace como 4 años, cuando un familiar me trajeron uno. No me he muerto por no comerlo. Fin del comunicado”, fue el testimonio del usuario Alexander Méndez en Twitter.

Lea también: Reforma tributaria: vea la lista completa de alimentos que subirían de precio

Por su parte, otra usuaria que se hace llamar Natalia también comentó que lleva tres años sin comer Choramo y que incluso viviendo en Colombia no lo comía mucho. “Llevo también por lo menos 3 años sin comer chocorramo y cuando vivía en Colombia me comía uno por ahí cada 2-3 años entonces como que no cambia mucho la cosa jajaja. Se pegan de bobadas en serio”, escribió.

Por su parte, otro ciudadano opinó que muchos “lloran por la subida del chocorramo, pero hacen fila para pagarle a una multinacional 4 veces más por el chocorramo con helado”, refiriéndose al nuevo lanzamiento de Mc Donald’s, con su McFlury de Chocoramo.