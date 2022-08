“Votaron por un cambio y estamos siendo gobernados por los mismos politiqueros de siempre”: Rodolfo Hernández

Este lunes, 22 de agosto, Rodolfo Hernández, excandidato presidencial y senador, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que se refirió a lo que considera está sucediendo en el país y que es un error. En su cuenta personal aseguró que los colombianos en las últimas elecciones presidenciales votaron por el cambio, pero que la realidad es que el país sigue estando gobernado por “politiqueros de siempre”.

En su cuenta oficial de Twitter, Hernández escribió: “#EsUnError Que los Colombianos hayan votado por un cambio y estemos siendo gobernados por los mismos politiqueros de siempre”.

Ante el mensaje, los usuarios de internet se pronunciaron y no se aguantaron la oportunidad para decirle algunas cosas relacionadas con su situación legal y con lo que pasó durante la campaña electoral.

Las reacciones al mensaje de Rodolfo Hernández

Los ciudadanos no se guardaron nada y le dejaron varios mensajes al excandidato y senador de la oposición.

“Menos mal usted quería ser presidente y no dividir para que ganara Petro. Menos mal”, “Abuelo, acaso no ha notado el cambio? Sería el único, porque ahora sí vemos un presidente de verdad y una nueva generación política. Que queden algunos viejitos mañosos como usted, es algo que no se puede cambiar de una sola, pero ahí va!”, “Sí hay cambio, tal vez no el idilio que la gente esperaba pero cambió sí hay” y “A pesar de los politiqueros, en este corto tiempo los cambios ya se notan, llevábamos 20 años de uribismo en qué los únicos que vivían sabroso eran los ricos como usted, todo va cambiando despacio, pero a paso firme. Orgulloso de mi voto por Petro y por el Pacto Histórico”.

“El cambio? Cambiaron de bolsillo, ahora los que roban serán otros, eso nunca parará, no crea en políticos”, “La culpa es suya, mató el tigre y se asustó con el cuero”, “Ud. Tenía ganadas las elecciones, pero tomó la segunda vuelta solo por la redes se quedó escondido, temeroso, no recorrió el país no se untó de pueblo, como dice el dicho popular “se le quemó el pan en la puerta del horno” no hizo nada por salvar la democracia. Perdimos el voto” y “Usted porque ni pidió el recuento de los votos. Petro lo dijo a gritos si perdía. Porque usted se fue en silencio. Quedan evidencias claras... Usted llegó a dividir. Y por eso ganó el Petro su Roy y Benedetti y muchos investigados”.