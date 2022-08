(Video) “Me mojó, malpa…”: motociclista le lanzó el casco a una mujer que lo lavó con su carro

El hecho ocurrió en Cúcuta. Una mujer manejaba por un puente ubicado en esta ciudad cuando sin querer pasó por un charco y terminó mojando a un motociclista que le cruzaba por el lado.

El hombre no se lo tomó muy bien y cerró a la mujer, se bajó y comenzó a insultarla: “pe… hijue… vea como me mojó”, le dice el hombre visiblemente ofuscado a la señora que solo le responde que fue sin querer, pues ella no vio el charco.

El alegato continúa y el hombre sigue insultándola con grosería de grueso calibre a lo que ella solo se disculpa y le decía que no se veía, sin embargo, el motociclista pierde el control y le lanza el casco, impactando contra el carro de la mujer.

Ante el intento de agresión, la gente comienza a decir que llamen a las autoridades para evitar que el hombre se sobre pase con la mujer, a lo que él contesta “llame al que quiera, malpa…”

El video fue compartido por el medio local La Voz del Norte, generando mucho rechazo por parte de los internautas que no entienden la agresiva reacción del hombre cuando la mujer ya le había dicho que no vio el charco con el que lo lavó.

Las autoridades están tras la pista del sujeto para que rinda indagatoria por el intento de agresión contra la mujer.

#denunciaciudadana •Este hombre agredió verbalmente y le lanzó el casco a una mujer en Cúcuta porque lo mojó con el vehículo.



El hecho sucedió sobre el puente que comunica a Prados Norte con la vía hacia el aeropuerto.



Autoridades están en busca del agresor. pic.twitter.com/p5CikaIy5M — La Voz del Norte (@LaVozDelNorteAM) August 17, 2022

Motociclista le voló el retrovisor a un taxi y se voló

Esta semana también se hizo viral el caso de otra motociclista, esta vez en Cali, que no quiso responder por haberle dañado el espejo retrovisor a un taxi y se voló, pese a que el conductor intentó de todo para detenerla.

En el video quedo grabado como el hombre con las manos intenta detener a la mujer que se quería fugar; sin bien logra tumbarle la moto, no recibe apoyo de nadie en ese momento.

El semáforo estaba en rojo por lo que la pudo detener, pero al cambio de la señal, ella buscó la manera de fugarse del lugar sin pagar y lo consiguió; sin embargo, su placa quedó en el video y las autoridades van a proceder.