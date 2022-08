¡Robo masivo! Más de 10 deportistas fueron atracados y golpeados en Monserrate

Más de 10 deportistas fueron atracados y golpeados cuando estaban subiendo por el sendero de Monserrate, en Bogotá, durante la mañana de este jueves, 18 de agosto. Las víctimas vivieron una pesadilla al caer en las manos de cinco asaltantes extranjeros que los golpearon e intimidaron con armas para hurtarles sus pertenencias.

Según relataron las víctimas a Blu Radio, los cinco delincuentes de nacionalidad extranjera aparecieron de un momento a otro con cuchillos y armas de fuego. Los intimidaron, los golpearon y los tiraron al piso.

Cuando ya los tenían indefensos, los delincuentes los despojaron de todas sus pertenencias. A los deportistas les quitaron las billeteras, los celulares, los relojes y el dinero que tenían. Además, a una de las víctimas también se le llevaron las llaves del vehículo.

Otro deportista, que fue testigo del hecho, habló con la emisora y aseguró que se encontró de frente con uno de los delincuentes que le apuntó con un arma para intentar quitarle sus pertenencias.

“Vi cuando iban bajando sin palabras las víctimas del robo y cuando quedé yo de primero me encontré con un hombre de contextura mediana, que tenía una chaqueta negra, con cubre cabeza. Como uno sube agachado, cuando levanté la cabeza vi que tenía un arma al frente. Me dice: ‘le disparo’. Ahí asumí que me pedía que le diera mis cosas o disparaba. Como eso está tan oscuro, tanto para él como para mí, fue una bendición poder retroceder haciendo zig zag, gritando a los policías: ‘Policía están atracando, suban, suban rápido que aquí están”, dijo Héctor.

El testigo agregó que la Policía no estaba en el lugar, ellos llegan hasta las 6 de la mañana y es cuando empiezan a subir. “La recomendación es que pongan seguridad a partir de las 5 de la mañana porque es un sendero muy concurrido y nunca había pasado una cosa como estas”, agregó.

La alcaldesa se pronunció por robo en Monserrate

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se pronunció por el robo masivo que se registró este jueves.

“Lamento el robo y angustia causada hoy a algunos ciudadanos en Monserrate. He reiterado las instrucciones precisas a @PoliciaBogota y @SeguridadBOG para capturar a los responsables y no descuidar el dispositivo de vigilancia que deben tener los cerros orientales y Monserrate”, escribió a través de su cuenta oficial de Twitter.