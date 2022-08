Jota Pe Hernández y Juan Diego Alvira hablaron sobre bajar sueldos a congresistas

El senador Jota Pe Hernández y el presentador Juan Diego Alvira hablaron en entrevista sobre bajar sueldos a congresistas. Esta hace parte de una de las iniciativas bandera que el senador youtuber prometió a su electorado logrando una importante votación con su partido Alianza Verde. En el tablero de Noticias Caracol explicó su propuesta.

“Esta propuesta busca entregar las respuestas que los colombianos han esperado durante 22 años. Se han presentado más de 28 proyectos de ley y los 18 proyectos los han hundido en primer debate y 15 los han radicado por reforma constitucional y nosotros encontramos una nueva forma”, afirmó.

Por su parte, Juan Diego Alvira le apoyó y dijo que encontraron “un boquete” aparentemente en la Ley en las normas, según dijo en vivo.

¿Cuánto gana un congresista?

Un congresista, de acuerdo a Jota Pe Hernández, luego del decreto que dejó firmado tres días antes de irse el expresidente Iván Duque quedó ganando 35 millones 350 mil pesos. “Si hacemos la división el congresista se está ganando alrededor de 9 millones de pesos semanales”, señaló el senador youtuber y agregó que “al día se está ganando un 1.176 mil pesos”-

En ese momento, muy indignado, Jota Pe hizo énfasis en que “lo que un congresista se gana en un día, un ciudadano se lo gana en un mes trabajando de sol a sol”.

Después explicó cómo está dividido el sueldo de un congresista, porque considera que los colombianos deben saberlo. El salario está compuesto por 8 millones de pesos.

Adicional a esto existen los “gastos de representación”, con los cuales un congresista gana 14 millones de pesos, Juan Diego Alvira pidió una explicación, a lo que Jota Pe respondió que “como su nombre lo dice es para sus gastos por representar a su región y al pueblo colombiano, para viáticos y que no tenga que tocar su salario para representar a sus regiones”.

Y además, según Jota Pe, en el suelto de los congresistas existe una prima especial de servicios, de 11 millones de pesos mensuales. “Yo quiero hacer un comentario porque nosotros como congresistas tenemos una prima normal como todo trabajador, pero añadida a esa tenemos esta prima especial de servicios, que se incluyó en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, vía decreto, que para mí es un lujo”.

Juan Diego Alvira, le preguntó a Jota Pe si apunta a ¿tocar esa prima especial de servicios?, a lo que el senador respondió, que si bien es cierto que bajar el salario a congresistas es anticonstitucional, la prima especial de servicio se puede reducir mediante una modificación a la Ley Cuarta “que es una ley marco que se creó para el régimen salarial de los congresistas”. El congresista añadió que esta prima especial de servicio incluso se podría eliminar.

Con esta propuesta Jota Pe espera reducir los 10 millones de pesos de esta prima, que se les da a los congresistas. El proyecto de Ley es el 097 de 2022 fue estudiado por el experto Antonio Navarro Wolf quien revisó el proyecto de Jota Pe y dijo que era “viable” y de acuerdo al congresista youtuber, el político aseguró que en 22 años no había visto que “se hayan metido por esta vía”.

“La propuesta que presentamos es la mejor porque los otros que presentaron tienen reforma constitucional, tienen que pasar ocho debates y los 18 proyectos que han presentado, no han pasado del primer debate y cómo van a pasar ocho y esta propuesta solo necesita dos debates en Senado y dos debates en Cámara. Se puede hacer en menos de un año”.

Otros dineros que recibe un congresista

Por otro lado, el senador youtuber explicó estos otros recursos que obtienen los senadores en la Unidad de Trabajo Legislativo, que es el pago y contratación a abogados y asesores reciben 50 millones de pesos, lo cual le parece que es un gasto necesario para los congresistas porque pueden recibir asistencia de expertos en leyes.

Aún con un sueldo superior a 35 millones mensuales, congresistas reciben un celular de última generación, con plan ilimitado, como dotación. La gasolina la paga el congresista con sus ingresos. Jota Pe aseguró que había devuelto el celular con una carta al Congreso.

¿Cuántos congresistas han firmado la Ley de reducción de sueldos?

Jota Pe Hernández Pe indicó que hasta el momento tiene ochenta congresistas que han firmado esta iniciativa. “dijeron que es viable y lo vamos a apoyar entre senadores y representantes” y espera que este martes sean cien.

Por otro lado, existe una oposición a la propuesta “hay quienes no han firmado, hay quienes me han regañado, hay quienes me han declarado la guerra. Precisamente ayer recibí una zarandeada impresionante, por parte de tres senadoras que gritaban mucho en campaña, que querían una renovación en el congreso y que las cosas cambiaran pero ayer me dijeron que por qué estaba haciendo eso, que las estaba hostigando, porque las estaba poniendo en el escarnio público, que ellas necesitaba el sueldo, que antes que ellas necesitaban más y que por qué yo estaba haciendo demagogia y eso me ha traído enemigos”.

Prometió en próximos días publicar la lista de quiénes no han firmado este proyecto. Afirmó que la mayoría de su partido la Alianza Verde apoya el proyecto, así como el presidente del Senado, Roy Barreras. Actualmente la propuesta está radicada en la Comisión Primera, a la cual pertenece Jota Pe y se espera que en una semana comience el primer debate, que será transmitido en las redes del senador youtuber.

¿Quién es Jota Pe Hernández?

Con 189.291 sufragios, el joven lideró la votación de la Coalición Alianza Verde y Centro Esperanza, superando al exvicepresidente y cabeza de esa lista, Humberto de la Calle, quien obtuvo 187.307 votos en los pasados comicios.