‘Better Call Saul’ llega a su final

Cuando Vince Gilligan y Peter Gould confirmaron un spin-off de ‘Breaking Bad’, muchos fans cuestionaron la calidad que podría tener la nueva producción. Sin embargo, desde el estreno de su primera temporada en 2015, ‘Better Call Saul’ se ha convertido en una auténtica obra maestra de culto del cine y la televisión contemporáneos.

Con el paso de las temporadas, la historia de la transformación de Jimmy McGill a Saul Goodman (Bob Odenkirk) se hizo más compleja y conectó la trama, con Mike (Jonathan Banks) como pieza clave, y los conflictos entre Gus Fring (Giancarlo Esposito) y la familia Salamanca en los años previos a la llegada de Walter White (Bryan Cranston) y Jesse Pinkman (Aaron Paul) al negocio.

Tras cinco temporadas y media, la espectacular producción de AMC disponible en Netflix ya es considerada por muchos la mejor serie de los últimos años e incluso una mejor propuesta que ‘Breaking Bad’.

-P: Siempre existe la presión que conlleva un final de serie. Háblenos de las expectativas para este último episodio, tanto para ustedes mismos al escribirlo como para los fans. ¿A quién será más difícil satisfacer?

PETER GOULD (PG): Sí, es mucha presión. Da mucho miedo. Muchas palmas sudorosas, muchas noches sin dormir. Creo que los que estamos en el programa estamos muy contentos con el resultado. Espero que todos los demás estén de acuerdo porque lo que más me enorgullece es que el programa es fiel a sí mismo. Y estamos jugando en la misma cancha que empezamos, y eso es un logro. Pero si la gente lo encuentra en todos sus sueños y esperanzas... todo lo que podemos hacer es esperar. Pero el Premio Nobel sería genial, sí.

-P: ‘Breaking Bad’ y ‘Better Call Saul’ han sido destripadas por la muerte de algunos personajes muy queridos. ¿La muerte de quién ha tenido mayor impacto?

PG: Lo que ha sido genial hasta ahora es que incluso los personajes que mueren en la serie pueden volver. Y eso siempre es emocionante. Es una gran trampilla para mí cuando me despido de la gente, pero esa trampilla está ahora cerrada porque estamos llegando al último episodio. Así que todo lo que puedo decir es que espero que podamos trabajar juntos. Quiero volver a trabajar con todos los que han trabajado en la serie, y realmente espero que así sea.

-P: Bob, ¿el papel de Saul/Jimmy te ha transformado de alguna manera? ¿Qué es lo que más has disfrutado al explorar el mundo de este personaje?

BOB ODENKIRK (BO): He aprendido que actuar puede ser un reto. No solía pensar eso. De hecho, solía despreciar esa idea. Decía: “Eres un idiota”. Pero ahora, creo que eso no es cierto. Actuar puede ser difícil. Y es gratificante cuando es difícil. Y los días más difíciles, en los que tenía que perderme o conectar con algo que sentía profundamente en mi interior, son los días en los que volvía a casa pensando que era genial lo que había hecho hoy. Así que aprendí mucho sobre el trabajo de hacer esto, algo que no pensaba antes de tener la oportunidad.

-P: La conclusión de “Better Call Saul” es una especie de mirada a los comportamientos de Saul de “Breaking Bad” de una manera un poco diferente. Vemos que está atrapado en este bucle adictivo. ¿Cómo fue interpretar la evolución de esa adicción?

BO: Sí. Me sentí mal por él, ¿sabes? Quizá no sea un gran instinto, pero quieres que tu personaje haga lo correcto. Y cuanto más lo hacía, más quería que se echara atrás o que viera lo que estaba haciendo. Simplemente no es lo que es este trabajo o no es realmente lo que quieres ver como miembro de la audiencia. Quieres ver a alguien profundizar en su locura. Y en este caso, siguió adelante.

-P: ¿Cómo describiría el tono del final y tiene algún interés en explorar más historias en este universo?

PG: Siempre estoy asustado y estresado. Es decir, es un día más de trabajo. Es un privilegio poder trabajar con toda esta gente. Trabajo con el mejor reparto y equipo de la televisión. Quiero decir, es la situación ideal para cualquier director. Y también escribí el guión yo mismo. Así que, con suerte, a la gente le gusta como lo hacemos nosotros. Eso es todo lo que puedo decir.

BO: No estoy estresado, y no lo he estado desde que lo leí, porque tú y los guionistas han encontrado la manera de cumplir con el corazón de la serie. La otra razón por la que no estoy estresado es que, a lo largo de seis años, siento que el público ha sido increíble, simplemente increíble. Y se han adaptado a lo que es esta serie. ‘Breaking Bad’ es un programa tan grande y monstruoso, y es una piedra angular de la televisión real. Siempre me preocupó que esa serie diera una dimensión equivocada a nuestra serie cuando nos pusiéramos en marcha. Pero no creo que haya ocurrido. Se nos ha permitido encontrar nuestro propio lugar para vivir y nuestro propio “qué importa” para esta serie, el lugar en el que vive esta serie. Creo que este final va directo al corazón de dónde se encuentra esta serie.

-P: ¿No ha respondido si volverá a este universo?

PG: 127 horas. Eso es mucho tiempo. Es una gran inversión para pedirle a la audiencia. Y uno se pregunta cuántas series van a tener tanto tiempo para girar. Me siento muy bien por ello. No podría estar más contento y orgulloso del trabajo, pero hay otras cosas que quiero probar. Dicho esto, me encanta Albuquerque. Amo a Bob. Amo a Rhea. Amo a Vince. Amo a todo el grupo. Así que, mantendremos toda la banda junta como podamos. Y, también, ya sabes, nunca digas nunca. Quién sabe cómo nos sentiremos en un par de años.

-P: Bob, ¿crees que vas a permanecer en este espacio, o estás buscando hacer algo totalmente diferente?

BO: Quiero hacer algo diferente. He disfrutado mucho de esto. Ha sido una locura. No creo que nunca haya hecho algo tan amplio como este personaje. La dinámica de este personaje es una locura. Tengo que hacer comedia pura, y tengo que hacer drama puro. Y es una locura que pueda hacer eso en la misma serie.

La diversión de actuar, una de las razones para entrar en el mundo del espectáculo, en lo que a mí respecta, es hacer cosas diferentes. No entiendo a alguien que quiere el mismo trabajo durante 30 años. Pero que Dios los bendiga. Me metí en este negocio, y una de las razones por las que hice comedia de sketches es que estás haciendo una cosa diferente cada cuatro minutos. Así que me entusiasma hacer algo con un tono diferente y luego algo totalmente distinto a eso.

-P: ¿Cambiarías algo del programa?

BO: Cambios... no tengo. No tengo nada. Voy a volver a ver la serie, probablemente esperaré unos meses, pero voy a empezarla. Y realmente siento que para mí será como la primera vez que la vea, porque hay algo en ver... seguro que me encanta, y me encanta que me recuerden una historia que he olvidado... Me he vuelto extremadamente sensible al llanto en la pantalla. Siento que la gente real no muestra emociones tan a menudo, y me preocupa. Me preocupa verme a mí mismo con lágrimas en los ojos con demasiada frecuencia. Así que espero no haberlo hecho, y espero que cada vez que lo haga sea tan verdadero como la maravillosa escena de Rhea Seehorn. Cuando la vea de nuevo, voy a ver si cumplo con esos momentos emocionales que son realmente delicados. Y hay que ser muy fiel y honesto con ellos o no sirven.

15 de agosto

Es la fecha en la que se emitirá el último episodio de ‘Better Call Saul’ en AMC.