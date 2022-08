“Usted llegó para generar empleo, no para ser nuestro nutricionista”: Polo Polo contra Petro

El congresista Miguel Polo Polo se unió a la ola de críticas contra el nuevo Gobierno por la reforma tributaria que plantea nuevos impuestos a los alimentos ultra-procesados y gaseosas. El representante, al igual que muchos colombianos, se oponen a que varios productos incrementen su precio por considerarse dañinos.

“Señor Petro, los colombianos no necesitamos q usted nos diga q es dañino o no a la hora de comer. Esa NO es su función ni la del Estado. Usted llegó fue para generar las condiciones de empleo y seguridad, no para ser nuestro nutricionista. No se mete en nuestras vidas y bolsillo”, escribió en Twitter el reconocido uribista.

Su trino tuvo una gran acogida entre sus seguidores, debido a que este punto del proyecto de la reforma tributaria está generando gran incomodidad a muchos en el país.

Pero sobre este tema el presidente Gustavo Petro, se pronunció. “El impuesto a las gaseosas no es para recaudar plata, es para que la gente no tome tanta gaseosa”, indicó el mandatario en la Primera Cumbre de Alcaldesas y Alcaldes del Litoral Pacífico.

“Lo que hacemos es ahorrarnos una plata, porque realmente es malo tomar gaseosa. Un gran porcentaje se enferma de diabetes”, agregó. El jefe de Estado afirmó que “es chévere” tomar gaseosa mientras los costos los asume el Estado y la sociedad, “pero que no puede ser así”.

Lista de alimentos que tendrían un nuevo impuesto por la reforma tributaria

En el Capítulo II de este proyecto de la Reforma Tributaria que fue radicada sin mensaje de urgencia y tendrá que pasar a debate en el Congreso, donde ambas cámaras lo podrían modificar, se conoció la lista de alimentos que podrían gravarse.

- Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; harina y polvo comestibles, de carne o despojos.

- Embutidos o productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos.

- Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre.

- Papas fritas

- Patacones

- Chicharrones empacados

- Snacks o pasabocas empacados

- Galletas dulces (con adición de edulcorante)

- Barquillos y obleas, incluso rellenos, (gaufrettes, wafers) y wafles (gaufres)

- Ponqués y tortas

- Bizcochos y pasteles de dulce

- Merengues

- Cacao en polvo con adición de azúcar o edulcorante

- Confites de chocolate

- Frutas recubiertas de chocolate y/u otros productos de confitería y repostería, y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, que no sean bloques, tabletas o barras, y que tengan adición de azúcar u otros edulcorantes.

- Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco)

- Helados, incluso de cacao

- Únicamente los postres a base de leche, incluido el arequipe

- Manjar blanco o dulce de leche

- Salsas y sopas

- Cereales