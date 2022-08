Los jóvenes ‘ninis’: un problema urgente que el nuevo Gobierno debe priorizar

La juventud es parte activa del desarrollo de la sociedad y por tanto se vuelve una tarea prioritaria la generación de oportunidades laborales y educativas para esta población. Hoy, en el Día Internacional de la Juventud, el panorama para lo jóvenes de Colombia parece no estar muy ameno. Según el más reciente informe revelado por el programa Global Opportunity Youth Network - GOYN Bogotá, 1 de cada 2 jóvenes a nivel nacional ni estudian, ni trabajan o están trabajando en la informalidad, lo que popularmente hemos terminado conociendo como los ‘ninis’.

El estudio acota que de cerca de 11.500.000 jóvenes en edad de trabajar, el 51% están excluidos de oportunidades de educación o empleo formal, según arrojó la investigación. La cifra es consternante y deja en evidencia que en el país se está perdiendo más de la mitad del potencial de la juventud que, si hoy accediera a las oportunidades requeridas, podrían contribuir al desarrollo social y económico del país.

Lea también: ¿Adiós al 4x1000? Director de la DIAN da luces de reforma en este impuesto

Frente a esto, el programa Global Opportunity Youth Network – GOYN Bogotá, iniciativa apoyada en Colombia por Fundación Corona, lanzó el reciente Informe que lleva por nombre “Jóvenes con Potencial: Retos, Avances y Recomendaciones en la Generación de Oportunidades para Jóvenes con Potencial en Bogotá”, el cual visibiliza las problemáticas que enfrenta la población joven para acceder y culminar la trayectoria desde la educación hasta el empleo.

Y es que recordemos que esta es una problemática que viene en aumento y que el Gobierno que acaba de terminar no pudo subsanar, pues el informe demuestra que el porcentaje de jóvenes que no accede a oportunidades ha pasado del 34% en 2018 a 37% en 2022.

Los ‘ninis’ en la capital

Para el caso de Bogotá, el informe acota que actualmente se estima que viven casi 1 millón 900 mil jóvenes, los cuales representan cerca del 16% de la población joven del país y el 25% de la población de la ciudad. Ahora, también se estima que de estos 1 millón 800 mil jóvenes se encuentran en edad de trabajar, pero 37% están excluidos de las oportunidades de formación y empleo formal, Lo que representa más o menos a 671 mil jóvenes que por esta carencia ven limitado su bienestar y su calidad de vida.

“Los “jóvenes con potencial” (...) representan una oportunidad enorme para generar movilidad. El empleo y la generación de ingresos de estos jóvenes acelera la recuperación económica y para esto debemos trabajar de forma colectiva y colaborativa, reconociendo las necesidades particularidades de esta población” expone Daniel Uribe, director ejecutivo de Fundación Corona.

Las mujeres resultan más afectadas

El estudio expuso también que existe una mayor participación de las mujeres jóvenes en la inactividad, que los hombres. ¿Por qué? Según indica la investigación, la problemática se asocia en su mayoría a las labores de cuidado y actividades del hogar, pues de las mujeres que no tienen ocupación el 76% se dedican a estas actividades. Cabe mencionar que estas actividades se realizan no necesariamente por voluntad propia, limitando el tiempo que pueden dedicar a oportunidades de formación y empleo y que en la mayoría de los casos no son remuneradas.

La situación que afecta de manera diferencial a las mujeres refuerza la existencia de barreras de género en el acceso a oportunidades, que inician desde edades tempranas en las que la dedicación a actividades del hogar y del cuidado incide en las trayectorias de educación desde la etapa escolar y que se amplían hasta condicionar las trayectorias de las mujeres a la inactividad.

Le puede interesar: La cruda violencia reproductiva contra mujeres y niñas en conflicto armado en Colombia

“Es necesario y urgente incluir un enfoque de género en las estrategias que promueven oportunidades para la población joven de manera que se generen alternativas para las mujeres jóvenes para completar sus proyectos de vida. Adicionalmente, es necesario involucrar y sensibilizar los entornos familiares que les asocian estas cargas pues en muchos casos vienen asociados a prácticas basadas en género que les impiden a las mujeres aceptar las oportunidades aun cuando estas se presenten” señala sobre la problemática Juan Carlos Reyes, director de GOYN Bogotá.

La desconexión entre la educación y el empleo

En Bogotá, para el año 2021, había cerca de 107 mil jóvenes desconectados de la educación media, que requerían finalizar la etapa escolar, lo que representa el 16% de los ‘ninis‘, según expone el informe. Adicionalmente, se hace evidente que el acceso a herramientas tecnológicas es una gran barrera, pues cerca del 57% de los jóvenes que no acceden a oportunidades de formación o empleo formal no tiene acceso a computador e internet. Así mismo, el informe pone en evidencia que cerca de 363 mil jóvenes se encontraban desconectados de la formación posmedia, que requieren oportunidades de formación para el trabajo o en la educación superior y 199 mil jóvenes estaban desconectados del mercado laboral, requiriendo oportunidades laborales pues ya hoy culminaron sus estudios.

“Es relevante entender que las estrategias para reconectar a la población joven con oportunidades están directamente relacionadas con los puntos de desconexión de la trayectoria, pues de esta forma al garantizar el tránsito completo, se genera una mayor incidencia en el bienestar de esta población.” Dijo Rafael Arias, gerente de Educación y Empleo de Fundación Corona.

También le puede interesar: ¿Iván Duque se va del país? Acaban de anunciar su nuevo trabajo

¿Por qué tanta informalidad?

Por otro lado, el informe destaca que informalidad laboral está relacionada con el máximo nivel educativo alcanzado, el cual determina las posibilidades de acceder al mercado laboral formal. Mientras la tasa de informalidad para la población joven que alcanzó la educación primaria es del 64%, esta disminuye a 40% para la población joven que finaliza la educación media. Luego, a para quienes finalizan niveles técnicos es de 25% y para tecnológicos 19%.

Los niveles de informalidad laboral también están asociados con una menor remuneración. Para el 2021, el ingreso laboral mensual de la población joven ocupada en Bogotá era de $ 1.395.191, sin embargo, para la población joven en empleos informales esta cifra era de $1.017.372 versus $1.566.899 de la población joven ocupada en empleos formales.

¿Cómo atender la problemática?

El informe propone diferentes acciones que permitan mitigar las barreras a las que se enfrenta este grupo poblacional, como focalizar estrategias de generación de oportunidades por localidad o sector, entendiendo las necesidades de los jóvenes a partir de su contexto diario.

Además, plantea implementar un enfoque integral de mitigación y prevención que permita responder de manera efectiva a las problemáticas a las que se enfrentan, reconociendo la importancia de las trayectorias y conociendo los puntos de desconexión para generar habilidades que les permita acceder y permanecer en un empleo formal. Por último, se plantea la generación de un enfoque diferencial de género, reconociendo que las mujeres jóvenes se exponen a barreras mucho más amplias que los hombres jóvenes, no solo en la capital, sino en todo el territorio nacional.