¿Homofobia? Citaron a mujer en el colegio de su hija por darle un abrazo a otra niña

Los casos de homofobia al interior de colegios en la ciudad de Bogotá se han presentado en varias ocasiones y causan especial preocupación en la población, pues recordemos que estos han escalado a tal punto de terminar en tragedias. El más resonado de estos casos es del Sergio Urrego, que tras su suicidio por hostigamientos homofóbicos en su colegio se volvió una insignia de la lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+, no solo en la sociedad, sino en el entorno estudiantil del país.

Un nuevo indignante caso se presentó en la ciudad de Bogotá, esta vez en la localidad de Bosa, en donde una niña estaría involucrada en un presunto caso de homofobia. El caso fue denunciado por su propia madre, quien contó a Publimetro Colombia que todo comenzó por una citación que recibió por parte del colegio, sin aviso previo sobre el tema del cual se trataría la conversación. Al llegar a la institución, se percató de que terminó siendo, según contó, una manifestación de incomodidades con un sesgo homofóbico u odio contra la comunidad LGBT+.

Lea también: Colegio en Bogotá sabía del matoneo a niña que terminó con el rostro destruido

La mujer contó que su hija está en medio de un proceso de transición de género y que esto ha representado problemas en el colegio ubicado en el barrio Bosa La Paz, pues ha tenido problemas con el porte del uniforme, tema por el cual precisamente ella pensó que la habían citado.

Sin embargo, la citación, que se habría dado en medio de un acompañamiento psicológico, terminó siendo un llamado de atención porque su hija, que actualmente cursa octavo grado, le había dado un abrazo a otra niña. La coordinadora de convivencia de la institución le habría comentado que la citación se daba porque la vio abrazando a otra niña y también porque se han dado rumores entre su compañeras acotando que ellas serían pareja.

“Yo le pregunté, ‘pero ¿fue un abrazo o hubo besos, alguna manifestación más?‘ me dijo, ‘no solamente un abrazo pero es que queremos prevenir‘. Lo que me manifestó es que el manual de convivencia habla de las manifestaciones de afecto y más o menos las prohíbe”, dijo. Sin embargo, la mujer dejó de manifiesto en el acta de esa reunión que percibió un sesgo homofóbico en la citación, además de que la coordinadora, sin dar muchos detalles sobre a qué se refería, escribió en el acta que todo se hacía “para evitar situaciones que afecten la sana convivencia y la salud mental” de la niña.

También le puede interesar: Sujeto fue sorprendido cuando intentaba robarse a una niña de un colegio

Frente a la molestia de la mujer porque estaba recibiendo una citación por un abrazo, la coordinadora aclara en el acta, sin especificar nuevamente, que “cuando se habla de convivencia es pensando en el bienestar de la niña sin vulnerar sus derechos”. Adicionalmente, la madre de la niña expresó que el procedimiento de la institución le pareció poco profesional por parte de la coordinadora, además de que el psicólogo habría revelado declaraciones de una sesión privada que habían tenido con la niña. “Venir a decirme que le está llamando la atención porque escucha rumores de otras niñas me parece poco profesional. Me veo obligada a cambiarla de colegio en el futuro porque claramente los valores no están, pero sí quiero sentar un precedente”, agregó.

Frente al caso, la mujer ya ha comentado que adelantará el respectivo proceso para poner el caso en conocimiento de la Secretaría de Educación, pues al parecer este tipo de casos que responderían a homofobia al interior de esta institución católica ya se habrían presentado con otras niñas.