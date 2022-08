Abuelo de 85 años esperó a su hijo en una portería todo el día y este lo abandonó

Un abuelo de 85 años fue abandonado por su hijo quien se negó a abrirle la puerta de su casa, ubicada en un conjunto residencial en Bochica, en la localidad de Engativá en Bogotá. El adulto mayor esperó todo un día en la portería a su hijo, quien afirmó que no se haría cargo de su propio padre.

La administradora del conjunto residencial aseguró que el abuelo estuvo todo un día esperando a que sus familiares llegaran y le dieran refugio, pero esto no ocurrió. Los vecinos del lugar le ofrecieron agua e incluso una sopa, pero el adulto mayor se negó a recibir alimentos. “Con la tristeza que tendría no quiso recibir ni una aromática que se le ofreció”, dijo la administradora del conjunto a City Tv.

Tras el llamado de los vecinos a la Alcaldía lograron que abuelo fuera reubicado en un centro de atención. “A las seis de la tarde vinieron los funcionarios a recogerlo y solo hasta las 3 de la mañana pudieron reubicar al adulto mayor en un centro de atención”, detalló la administradora.

“Pudimos verificar sus condiciones y a partir de allí evidenciar que tenía una situación de abandono fue trasladado de emergencia a una de nuestras comunidades de cuidado en Bello Horizonte donde se encuentra en un servicio de protección las 24 horas con la garantía de todos sus servicios”, dijeron funcionarios de la Alcaldía Distrital.

¿Y el hijo?

Pese a todos los avisos que le hicieron al hijo de este adulto mayor su respuesta causó desconcierto. Sobre las 3 de la tarde afirmó que no iba hacerse cargo de su padre y como excusa argumentó que no podía salir y arriesgar su trabajo para atenderlo. Se presume que existe un conflicto familiar entre ambos. De igual forma, el adulto mayor conserva una manilla de una clínica en la estaría internado al norte de la capital y después de haber sido dado de alta se dirigió a buscar a su hijo, quien no lo recibió.