Daniel Coronell nuevamente pone en el ojo reventa de tiquetes de Avianca ¿quién protege al comprador?

Una de las compañías de vuelos con mayor demanda a nivel nacional es Avianca. Debido a lo anterior, no es raro ver en redes sociales las constantes denuncias de compradores que acceden a promociones o compras vinculadas con la compañía pero, que a la hora de ejecutarlas se quedan en quejas y reclamos sobre las prácticas negativas empleadas por la compañía aeronáutica.

Esta vez, el periodista Daniel Coronell fue quien vivió todo un dolor de cabeza al adquirir un tiquete de emergencia a un elevado precio y para mayor sorpresa, cuando llegó al aeropuerto se encontró con que la compañía había revendido su silla en el vuelo y por ende, no podía volar. Sobre el tema, el periodista no dudó en trinar el caso contando con detalle la situación vivida: “Esta historia es de no creer: Necesite viajar de urgencia compré esta mañana un tiquete a una tarifa altísima en @AviancaEscucha. Llegué al aeropuerto y me dicen que no hay cupo. Vendieron el tiquete sin tener cupo. Un atropello por el que nadie responde”.

Sobre la denuncia, varios fueron los internautas que se solidarizaron con el periodista contando que también han vivido situaciones similares con esta aerolínea y con otras. De hecho, cabe destacar también que, recientemente el humorista Polilla también trinó en contra de la compañía manifestando que había soñado que el vuelo salía puntual para llegar a su destino sobre la hora estipulada.

¿Qué hacer si revenden mi silla en una aerolínea?

No es un secreto que el llegar a un aeropuerto con la ilusión o emergencia de tomar un vuelo y que lo saquen por reventa de tiquetes es toda una odisea. Esto, pone en el radar que, aunque las aerolíneas suelen contar con protocolos para la venta de tiquetes, muchas empresas acceden a la reventa de sillas para así “atrapar” más clientes. Pero, entonces ¿Qué se puede hacer si está en esta situación?

Según CNN, cuando esta situación ocurre lejos de casa, se perderá menos si se levanta la mano o se concilia con la aerolínea. Esto significa llegar a un acuerdo con la compañía para que lo indemnicen en caso de ser necesario. En la mayoría de los casos, las compañías dan al pasajero un bono viajero para un viaje futuro o una tarjeta de regalo.

Por el contrario, si usted no está dispuesto a negociar, “las compañías aéreas tienen el deber de llevar a los pasajeros a su destino final dentro de la hora siguiente de su vuelo inicialmente programado, o de lo contrario deben comenzar a repartir dinero”, explica el medio inglés.

En el caso de Colombia, el panorama es similar al comentado anteriormente: se puede llegar a un acuerdo o deben enviarlo en el siguiente vuelo; también le pueden dar un bono o regresarle parte del dinero del costo del boleto. Tenga en cuenta que, la reventa de sillas está permitida según el Reglamento Aeronáutico Colombiano (RAC), en el que se afirma que, “la razón principal es porque, de acuerdo a los estudios de ocupación, hay un porcentaje de pasajeros que no se presenta en el aeropuerto el día del vuelo. Para la industria, una silla vacía es un bien perecedero”.