“No hay mal que por bien no venga”: la indirecta de Agmeth Escaf a Caracol Tv

No hay mal que por bien no venga. En el año 2012, cuando salí con el corazón roto de ⁦⁦@CaracolTV⁩ porque el canal desconoció mis derechos laborales durante seis años, sentía que sería el fin. Y no, fue el más bello comienzo. Me inspiraron a luchar por el #TrabajoDigno. pic.twitter.com/QUBDPsO05e