“Pero era feliz cuando se emborrachaba pidiéndome que le cantara”: Marbelle a Daniel Samper

El pasado 04 de julio el fundador y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe, cumplió 70 años. Sin embargo, hasta este lunes, pudo celebrar con sus allegados y militantes en el Hotel Hilton Garden Inn, en Bogotá.

Durante la fiesta, la cantante y simpatizante del partido de derecha, Marbelle, llegó de sorpresa para durante al menos media hora, otorgarle una serenata con sus mayores éxitos, a Uribe.

Pero esto fue solo el comienzo, el mismo exsenador le recitó un poema de Pablo Neruda y Pedro Guerra: “Si yo muero, tú no mueres, si tú mueres, yo no muero. No demos al dolor más territorio. No hay estación como esta que vivimos. Polvo en el trigo, arena en las arenas, el agua errante, el vago viento nos llevó como gran caminante navegante, y pudimos no encontrarnos en el tiempo. Esta parcela en que vivimos, hoy finito devolvemos, pero este amor, amor, así como no tuvo nacimiento, no tuvo fin, es como un largo río, que solo cambia de besos y de orillas”.

Este acontecimiento que fue compartido por senadoras como Paloma Valencia y María del Rosario Guerra, se viralizó en Twitter y fue objeto de varios comentarios entre criticas y admiración. “Que voz tan hermosa”, “lo querían dejar sordo”, “muero de la emoción”, “el diablo los hace y ellos se juntan”.

Pero también, comentarios desde el humor y el sarcasmo no se quedaron atrás. Así lo hizo el periodista, Daniel Samper Ospina, quien subió un video reaccionando a la serenata y de manera jocosa, cambio la canción original por una de la artista Helenita Vargas-Usted es un mal hombre. “A ver, que hay antes de dormir en las redes. ¿Esa es Marbelle? ¿Canta? ¿Y todavía está en Colombia? ¿No se había ido del país?”.

Te puede interesar: Marbelle fue citada por la Fiscalía por los trinos contra la vicepresidenta Francia Márquez

A lo que Marbelle le respondió: “Pero era feliz cuando se emborrachaba pidiéndome que le cantara y luego que fuera su portada más importante… a la vez que compartía con sus amigos los desnudos que nos hacía a todas”.

Su reclamo hace referencia a cuando el ahora columnista de ‘Los Danieles’, ejerció como director de la Revista Soho desde el 2001 hasta el 2014. Periodo en el que en el año 2006, apareció la cantante de la tecnocarrilera, en una serie fotográfica al desnudo.