Califican de racista a Paola Ochoa, tras cuestionar a nueva embajadora de la ONU, si hablaba inglés

El electo presidente, Gustavo Petro, anunció tres nuevas designaciones que harán parte de su gobierno desde el próximo 7 de agosto. Se trata de un líder y dos lideresas indígenas que estarán desde la dirección y representación, en importantes instituciones.

Giovani Yule, sociólogo Nasa, consejero del Cric y promotor de la minga indígena, dirigirá la Unidad de Restitución de Tierras. Patricia Tobón, abogada embera, comisionada de la Verdad y especialista en derecho constitucional, que estará al frente desde la dirección en la Unidad de Víctimas. Y Leonor Zalabata Torres, lideresa social Arhuaca, quién será embajadora ante la ONU en Nueva York.

Tras este nombramiento, Zalabata fue entrevistada en el medio Blu Radio, quien, entre otros temas, aseguró que se enfocará en tres puntos principales a defender ante la Organización Naciones Unidas: paz, justicia social y justicia ambiental.

Sin embargo, en medio de la conversación, la periodista Paola Ochoa y exformula vicepresidencial por poco tiempo de Rodolfo Hernández, le realizó una pregunta a la también defensora de derechos humanos, que ha sido calificada como racista.

“En la ONU (...) la lengua del diálogo, de la comunicación, es el inglés. ¿Usted habla inglés?”. “No, no hablo inglés. Hablo el arhuaco y el español que es la lengua de comunicación que tenemos”, le respondió la nueva embajadora.

Néstor Morales, director del programa, intervino y rechazó este cuestionamiento: “Le voy a sugerir muy respetuosamente que cuando le hagan preguntas como esta que le acaba de hacer, Paola, usted dice ‘para eso en las Naciones Unidas hay traductores’. Y eso está lleno de embajadores que no hablan inglés. Así que no se preocupe. No me parece que eso sea lo más importante”.

Aida Quilcue, senadora electa de la República de Colombia por la Circunscripción Especial Indígena del Movimiento Alternativo Indígena y Social - MAIS, calificó la pregunta como parte del racismo estructural.

“Le recordamos a Paola Ochoa que el Español hace parte de los idiomas oficiales de la #ONU. Por lo tanto, preguntarle a la nueva embajadora @LeonorZalabata que si habla inglés para poder asumir el cargo, hace parte del racismo estructural que debemos acabar”.

Otros tuiteros se sumaron al rechazo: “Nos debería problematizar que a pesar de esos comentarios reiterados y abiertamente racistas siga teniendo micrófonos para hacerlos”. “Cuánta pedagogía le hace falta a algunos y algunas periodistas en Colombia”.

El 1 de febrero de 1946, a través de la resolución 2 (I) de la Asamblea General, las Naciones Unidas estableció como idiomas oficiales el chino, el francés, el inglés, el ruso y el español y como idiomas de trabajo el inglés y el francés. “Un delegado puede hablar en cualquiera de los idiomas de la ONU. El discurso se interpreta simultáneamente en el resto de lenguas oficiales. A veces, un delegado puede optar por hacer una declaración en una lengua no oficial. En estos casos, la delegación debe proveer una interpretación o un texto con su declaración escrita en uno de los idiomas oficiales”, señala la Organización en su página web.