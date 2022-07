Madre denuncia que tras suministrarle alta dosis de medicamento, ahora su bebé está en UCI

Saray Sofia Godoy, una bebé de tan solo nueve meses de edad, se debate entre la vida y la muerte. Pues según denunció su madre, todo habría ocurrido por un error médico tras suministrarle una alta dosis de un medicamento.

El hecho se presentó cuando Saray ingresó al Hospital La Misericordia en Bogotá (Fundación Homi) el pasado 12 de julio, luego de que manifestara un cuadro de dermatitis atópica severa. Una enfermedad de la piel que provoca picazón, hinchazón y enrojecimiento continuos.

Gisela Godoy cuenta que los especialistas la internaron y dentro del tratamiento le tenían que aplicar tres miligramos de un medicamento. Sin embargo, le fue suministrado 100mg.

“La canalizaron en el pie. La médica que estaba en ese momento no sabía en realidad cómo ponerle una bomba de control de líquidos. En un momento ella se fue y luego regresó con dos jeringas , una en cada mano y cuando le iba a suministrar el medicamento se puso a conversar con una compañera y en medio de eso le preguntó cuál de las dos jeringas debía darle a la niña, a lo que la otra profesional le manifestó que una de esas dos no, porque la había acabado de traer”, le contó a RCN Mundo.

Luego de este suceso, señaló que su bebé empezó a vomitar, sus ojos se pusieron blancos y estaba morada. “Yo pensé que mi hija se había muerto, porque no respondía y tuvo que venir otra doctora que de inmediato se la lleva para reanimación, pero mi niña se demoró mucho para volver en sí”.

Las horas pasaron y Saray Sofia empeoraba. Su pie se empezó a inflamar y debieron operarla pues una arteria no estaban permitiendo que la sangre llegara. Pero cuenta que tras esta intervención, le dejaron cuatro heridas abiertas pues supuestamente así mejoraría y retomaría su color natural de la piel.

“Siempre les dije que esas heridas abiertas eran riesgosas porque quedaban expuestas a alguna bacteria, pero los médicos me respondieron que ese era el procedimiento y había que seguirlo. Pero al siguiente día nuevamente me dijeron que debían pasarla a cirugía, supuestamente para limpieza, pero cuando la bajaron, aunque tenía las heridas cerradas, el pie seguía muy morado y me manifestaron que mi hija estaba teniendo reacciones alérgicas, algo que me extrañó porque mi bebé solo es alérgica a proteínas como el huevo y la leche de la vaca”.

Por todo esto, la menor de nueve meses se encuentra intubada en una Unidad de Cuidados Intensivos y podría perder una de sus piernas. “Yo me encuentro muy mal porque mi hija ha tenido muchas recaídas y según lo que me dicen es que la bebé tiene pocas probabilidades de recuperarse”, dijo para este mismo medio.

Gisela Godoy aseguró que ya inició un proceso legal por esta presunta negligencia médica en el Hospital La Misericordia. Centro de salud que hasta el momento no se ha pronunciado por lo ocurrido.