Hombre resultó asesinado en atentado contra lideresa de 77 años en Cesar

Tres sicarios atentaron contra la vida de la líder comunitaria Carmen Ligia Queruz de Bernal, herida a bala en un ataque sucedido en la terraza de lugar de residencia ubicada en el barrio Centro del municipio de Chimichagua, departamento del Cesar este lunes. Lamentablemente un hombre fue asesinado producto del atentado.

La mujer sobrevivió y fue llevada a un centro asistencial local. Sin embargo, por la gravedad de las heridas fue remitida a una clínica de mayor complejidad, en el municipio de El Banco, Magdalena. La vocera comunitaria de 77 años de edad sufrió dos disparos en el hemitórax del lado izquierdo y tres en el brazo derecho. Los agresores son tres hombres que se desplazaban en una motocicleta, color negro, de los cuales uno de ellos sacó un arma y disparó de manera indiscriminada.

Pero junto a ella se encontraba su primo identificado como José Rafael Medina Villarreal, de 71 años de edad, quien falleció en el lugar de los hechos de un disparo en la cabeza.

Tras el hecho, Carmen Ligia Queruz cuando iba malherida en la ambulancia realizó un video.

La mujer explicó además que su primo no tiene enemigos y que construía un hostal a una cuadra de su casa.

“Fui víctima de un pavoroso atentado en la puerta de mi casa mientras charlaba con mis hijos. Tres tipos llegaron en moto y uno iba sin tapabocas. Dicen que el atentado era contra uno de los que me acompañaban y no creo Rafa era un filántropo, el atentado era para mí, porque él dejó sus negocios en Bogotá y había llegado a fundar una organización de niños cantores de La Zapatosa y estaba haciendo un hostal a una cuadra de mi casa. Para él no era el atentado, él no tenía la culpa, el atentado era para mí y voy muy enferma a El Banco, Magdalena”, dijo la mujer cuando era trasladada en una ambulancia mal herida.

De igual forma, la líder culpó del atentado al alcalde de Chimichagua, Celso Moreno Borrero.

“Si me muero quiero que sepan que acuso al alcalde Celso Moreno, él es el único enemigo, él con su mujer y sus secuaces”, afirmó Queruz de Bernal en el video que se propagó por las redes sociales.

Carmen Ligia Queruz también responsabilizó al alcalde puesto que aseguró que es con él que ha tenido inconvenientes por sus críticas a la administración.

Queruz es conocida en el municipio porque fue funcionaria de cultura en el periodo del exalcalde de Chimichagua Jesús Namén Rapalino, y laboró como profesora, oficio por el que está pensionada.

El alcalde del municipio Celso Moreno Borrero, por su parte, rechazó el ataque criminal y aseguró que no tenía nada que ver con el hecho.

“No entiendo por qué ella tiene que endilgarme estas actuaciones. No he tenido diferencias con ella, creo que aduce eso porque hace a veces comentarios en contra de la administración o tiene sus reparos con algunas actividades, pero uno como servidor público siempre está preparado para eso y las opiniones que no comparten con uno, no por eso se va a tomar represalias en contra de las personas”, dijo el mandatario al diario El Pilón.

El alcalde ofreció una recompensa de hasta 10 millones de pesos para los habitantes que faciliten información que contribuya a dar con los delincuentes.