“Transformar la Procuraduría en la gran Fiscalía anticorrupción”: Petro

Luego de la polémica que se desató al conocerse que el nuevo Gobierno de Gustavo Petro eliminaría a la Procuraduría General de la Nación, que es un ente de control, se conoció que el objetivo cambió, ya no es eliminarla, sino transformarla en la gran ‘Fiscalía anticorrupción’.

Todo empezó cuando Petro se refirió que presentaría un proyecto para ponerle fin a la Procuraduría General de la Nación una vez asuma su mandato. En ese momento indicó que lo haría para darle cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que condenó al Estado por la sanción de destitución e inhabilidad que le impusieron cuando era alcalde de Bogotá.

“Sí, es hacerle caso a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de paso respetar la Convención Americana, también es una transición”, le dijo a los medios de comunicación.

Sin embargo, su propuesta generó todo tipo de reacciones y por eso se vio obligado a aclarar que no busca dejar a todos los funcionarios que están en la Procuraduría sin trabajo y a través de su cuenta de Twitter explicó que se trata es de una transformación.

“Transformar la procuraduría en la gran fiscalía anticorrupción dentro del poder judicial no es eliminarla es empoderarla como toca. La corrupción no es una irregularidad administrativa, es un delito. Nada deben temer los empleados de la procuraduría”, escribió el presidente electo.

Ante la propuesta, las reacciones no se hicieron esperar, algunos de los comentarios que escribieron los ciudadanos fueron: “Petro: ni todo es corrupción, ni todo es amnistiable. Tampoco se puede confundir una falta disciplinaria con un delito. La corrupción que persigue el Min. Público es diferente a la que persigue la fiscalía. Estamos ambientando una constituyente? Con todo, gracias por responder”, “Es verdad. La procuraduría se convirtió en un fortín burocrático que no hace diferencia. El Estado necesita instituciones modernas que agreguen valor, que solucionen en realidad los viejos problemas de los que no hemos podido salir, que en verdad persiga y castigue los corruptos”.