“Hace dos años me decían que no estaba gastando lo suficiente”: Iván Duque

El presidente Iván Duque se quejó por las críticas que ha recibido por la deuda que le dejará al próximo gobierno de Gustavo Petro, la más alta en años. El columnista Salomón Kalmanovitz aseguró que “cuando se posesione Gustavo Petro como presidente encontrará raspada la olla de las finanzas públicas y endeudado hasta la camisa”.

En una columna publicada en El Espectador, titulada ‘El corrupto legado de Duque’, el columnista aseguró que “el déficit fiscal que encontrará la nueva administración será de $83 billones, equivalentes al 6,8 % del PIB, el más alto en la historia del país; al mismo tiempo, se encontrará con que la deuda pública se incrementó del 36 % al 57 % del PIB entre enero de 2019 y el mismo mes de 2022, que obligará a pagar altos intereses y reducir el gasto en sus programas prioritarios”.

Estas cifras alarmaron a la oposición del actual gobierno, quienes no dudaron en lanzar duras críticas al mandatario, a quien ya le queda un mes.

Por eso, durante la presentación de los resultados de los Pactos por el Crecimiento y la Generación de Empleo, en acto celebrado en la sede de la Cámara de Comercio de Bogotá, Duque se refirió a estos comentarios:

“Últimamente he estado leyendo comentarios donde dice que ‘Duque se dedicó a gastar’, ‘Duque creció el déficit y el endeudamiento’, y qué curioso porque hace dos años me decían ‘Duque no está gastando lo suficiente’, ‘Duque no se está endeudando lo suficiente’”.

Minutos más tarde, en el mismo evento, aseguró que “ver hoy, a Colombia, con un crecimiento que es absolutamente espectacular; al ver la proyección de crecimiento de este año, al ver cómo avanzan las cifras de empleo y de formalización es para decir que lo que aquí se ha construido con estos Pactos de crecimiento y de empleo ha dado resultados”.

Según un informe de Noticias Uno, en los 4 años se concretaron 49 operaciones de crédito con entidades extranjeras. Sin embargo, la mayoría de los créditos se usaron para atender los efectos de la pandemia.