En video, uniformados secuestrados por el ELN entregaron pruebas de vida

Desde el pasado 24 de junio y tras una incursión a un vehículo en el caserío Santo Domingo, jurisdicción de Tame (Arauca), el Ejército de Liberación Nacional-ELN, entregó un video editado donde se ve a un patrullero de la policía y un soldado del Ejército enviar unas palabras a sus familias, como prueba de supervivencia.

“Hoy 1 de julio de 2022. Mi nombres es Milton Moreno. Enviarle un saludo a mi familia. A mi madre, a mi papá, a mi esposa. Estoy bien. Y pues, hasta ahora el trato ha sido excelente (...) Pedirle a las Fuerza Militares y al estado, que por favor cesen las operaciones en la zona, porque está en riesgo nuestras vidas (...) Abran un espacio para nuestro pronto regreso a casa”.

Las víctimas son el militar Milton Alexander Moreno Duarte, adscrito al batallón No. 5 en Granada-Meta. Y el uniformado Mauro Muñoz Vergara, perteneciente a la subestación de Betoyes en Tame, Arauca, quienes están secuestrados por el Frente de Guerra Oriental.

“Soy el patrullero Mauro Muñoz. He recibido un trato digno (...) Quiero enviarle un mensaje a mi mamá, a mi papá, a cada uno de mis hermanos y a mis hijos, darles un parte de tranquilidad que no se preocupen porque la verdad me encuentro bien de salud, físicamente, bien moralmente. Quiero estar en libertad lo más pronto posible”.