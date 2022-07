Madre de menor con sobrepeso denunció falta de atención oportuna por parte de su EPS

En Bello, Antioquia, una madre vive todo un calvario por cuenta, dice, por la falta de atención oportuna por parte de su EPS.

El caso involucra a su hijo Alejandro Pineda de 13 años, que según le contó a Noticias Caracol, tiene un diagnóstico de sobrepeso con 132 kilos. “Él es el menor de la casa. Sufre de varias enfermedades: es autista, bipolar, esquizofrenia, epilepsia focal en el lado derecho de la cabeza y tiene obesidad mórbida”.

Ana Lucía Vásquez, madre del menor, cuenta que por todas estas enfermedades, él debe utilizar pañal, pues no controla sus esfínteres. “La EPS Sura me dice que ellos no me dan los pañales porque el niño tiene que estar en una cama para que se los den. Además las citas médicas nos las dan cada tres o cinco meses”.

Asimismo, señaló que la obesidad es lo que más le afecta. “Nosotros pedimos por favor una ayuda integral por parte del estado”.

Por su parte, Salvador Palacio, director de la Fundación Gorditos de Corazón, indicó que la vida de Alejandro se podría resumir como el de una persona de más de 90 años, pues su cuerpo está colapsando.

“Es un caso particular porque Alejandro tiene una superobesidad mórbida. Se toma más de veinte medicamentos al día. Padece casi de seis enfermedades huérfanas asociadas a su sobrepeso de más de 90 kilos”.

E hizo un llamado para que el estado y a nivel internacional atienda el caso de este menor. “Tenemos otra situación y es que por ser esquizofrénico, presenta momentos de agresividad con su mamá o con el entorno que lo rodea. Y no tiene donde estudiar”.

¿Qué responde EPS Sura?

Según conoció Caracol Radio, a través de un comunicado respondieron que durante los últimos años el menor ha recibo atención por parte de un equipo de médicos especialistas, que han acompañado su proceso desde los diferentes frentes brindándole el tratamiento adecuado según su estado de salud.

“En este tiempo, EPS Sura ha garantizado la atención y autorización de los servicios en salud de manera oportuna al menor según los lineamientos e indicaciones del equipo médico”.

Posteriormente se refirieron ante la denuncia de la no entrega de los pañales que necesita Alejandro. “Se identificó que, a la fecha, no se cuenta con una orden médica para esta solicitud. Sin embargo, se asignó una nueva cita para definir la necesidad de este requerimiento según el criterio médico”.

Y a lo mencionado por el director de la Fundación Gorditos de Corazón, que ante sus enfermedades no puede acceder a la educación, afirmaron que “de acuerdo con la Resolución 2292 de 2021 - Plan de Beneficios en Salud, EPS Sura no está dentro de su alcance otorgar servicios educativos, instructivos o de capacitación por no corresponder propiamente al ámbito de la salud”.