Selena Gómez: “Soy una esponja que intenta absorber la sabiduría de mis colegas

El trío por excelencia en la resolución de misterios/podcasting/comedia formado por Selena Gomez, Steve Martin y Martin Short vuelven para la segunda temporada de “Sólo asesinatos en el edificio”. La nueva entrega se retoma justo después de los acontecimientos del final de la primera temporada, con Mabel, Charles y Oliver implicados en el homicidio de la presidenta del consejo de administración de su edificio, Bunny.

Uno de los atractivos de la segunda temporada es la incorporación al reparto de Shirley MacLaine, Amy Schumer, Michael Rapaport y Cara Delevingne.

En la serie, Mabel (Gómez) conocerá a la dueña de una galería de arte llamada Alice (Delevingne) que pondrá a la protagonista en contacto con una faceta de su sexualidad que hasta ahora estaba negando.

“Fue maravilloso que ambas se conocieran y se sintieran muy cómodas la una con la otra”, dijo John Hoffman, cocreador de la serie. “Las chispas vuelan dejando claro que una está abriendo el mundo de la otra”.

La crítica ya ha alabado la primera temporada de la conexión de la joven Gómez con los dos monstruos de la comedia Martin y Short y para saber más sobre lo que se puede esperar de la nueva entrega, Metro charló con la cantante y actriz estadounidense.

P: ¿Qué significa para ti formar equipo con leyendas de la comedia como Martin Short y Steven Martin?

- No tenía ni idea de quiénes eran. Estoy bromeando. Por supuesto, sabía quiénes eran, no sólo conocía su trabajo, sino que me hacía mucha ilusión trabajar con ellos. La primera temporada fue un gran honor. Estaba muy nerviosa porque no sabía qué esperar, a veces la gente de la comedia puede ser un poco distante y no sabía lo que me iba a encontrar. Digamos que no sabía en qué me estaba metiendo. Ahora tengo a estos dos locos en mi vida que básicamente me dan consejos de adolescente cada día mientras les canto canciones de rap.

Selena Gómez con Steve Martin ( Craig Blankenhorn/ HULU)

P: Esta es su primera serie como adulta.

- Firmé mi vida con Disney a una edad muy temprana. Así que no sabía exactamente lo que estaba haciendo. Esta serie tiene un nivel de sofisticación mucho mayor. La primera razón por la que quise participar en la serie fue la calidad del material. En mi infancia, no sabía lo que estaba haciendo. Andaba por el rodaje completamente perdida, ahora soy una esponja tratando de absorber la sabiduría de mis colegas. Es maravilloso volver a la televisión y ser una actriz que representa su edad real, algo que nunca ocurre. Por eso soy feliz.

P: ¿Qué ha aprendido de Steve Martin y Martin Short?

- La forma en que dirigen juntos es encomiable. Son humildes y amables y están ahí hasta el final todos los días, y son realmente generosos, han sido un gran ejemplo para mí. Llevan haciendo esto más tiempo del que yo he vivido, y si deseo algo, es tener la misma suerte que ellos para tener una larga carrera. Me encanta la forma en que hablan con la gente. Me encanta la forma en que se comportan con el equipo, haciendo que todos se sientan bien. Eso me hace querer ser una buena actriz. Gracias a ellos me enamoré más de mi profesión. Me río con ellos todo el día.

“No sé si soy una buena actriz. Solo intento hacer mi trabajo lo mejor posible para estar a la altura” — Selena Gómez, cantante y actriz estadounidense.

P: ¿Hay similitudes entre usted y Mabel?

- Pues sí. Aunque no voy a revelar nada. En realidad, todos mis conciertos en el plató duraban un segundo, porque tenía tantas cosas a las que prestar atención durante el rodaje que no había tiempo para nada más. Eso es lo que me gusta de mi trabajo, que me olvido de mi realidad. Llegué al rodaje súper paranoica, pendiente de los paparazzi y una vez que empecé, fue como si no existieran y acabaron marchándose. Esa fue otra lección que me dieron mis compañeros.

P: Dice que es una esponja a la hora de aprender cosas. La comedia es un mundo mágico. ¿Ha aprendido algo sobre la magia de la comedia viendo a estos dos genios?

- He intentado descubrir esa magia y he descubierto que son dos genios muy especiales con un sentido del humor que ya no existe. Nadie se atreve a utilizar la parodia como ellos. Me encanta que tengan un sentido del humor que no es el típico grosero y oscuro que está de moda. Es sutil y muy ligero. Creo que eso fue algo que aprecié mucho. Pero tengo que ser sincera, no sé si soy una buena actriz. Sólo intento hacer mi trabajo lo mejor posible para estar a su altura. Incluso le hice una broma a Steve sobre cómo me gustaría poder rehacer todo el primer episodio porque no soy la misma al principio que al final.

P: Dado que es una de las mujeres con más seguidores del planeta en las redes sociales, ¿cree que es importante estar en sintonía con todos sus fans?

- Sí. Esa es la razón por la que me gustan las redes sociales. Puedo hablar de las cosas que me apasionan sin intermediarios. Así lo hago y así lo seguiré haciendo. Me gusta poder hablar de los temas que me apasionan y no de mi vida personal.

28 de junio

Es la fecha en la que se estrenará la segunda temporada de “Solo asesinatos en el edificio” en Hulu.