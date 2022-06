Víctima de acoso sexual por parte de conductor de Didi, denunció 10 casos más similares

Este viernes, Valentina denunció a través de su cuenta en Twitter el acoso sexual e intento de abuso sexual que sufrió por parte de un conductor de la plataforma de transporte, Didi.

“Solicité un servicio a las 6:09 am el día de hoy viernes 24 de Junio por la aplicación @didicolombia. Este sujeto llegó, me recogió y desde que me subí al vehículo empezó a hacerme preguntas que me hicieron sentirme incómoda”.

La víctima cuenta que al momento de subirse al vehículo, el señalado acosador empezó a preguntarle su edad, nombre completo, si tenía Instagram, pareja, hacia dónde dirigía y más. “A todo mentí y no le di ningún dato personal, le pregunté por qué me interrogaba tanto a lo que me dijo que solo tenía curiosidad”.

Valentina narra que el trayecto continuó, pero al momento de parar en un semáforo en rojo, “el conductor intentó besarme y tocarme sin mi consentimiento, acto seguido cerró las puertas con seguro cuando vio que intenté bajarme”.

Finalmente indicó que logró abrir el carro y bajar. Todo esto, dice, ocurrió en tan solo cinco minutos.

Te puede interesar: Plataformas de transporte ¿Peligro o salvación?

La víctima señaló que Didi Colombia se comunicó con ella para conocer el caso. Sin embargo aseguró que durante el proceso fue revictimizada.

“Conté la historia con detalles y todo lo que ha sucedido luego de la denuncia pública que realice. Debo enviar los videos de las pruebas qué hay para que continúen con la investigación (...) Adicional a esto quisiera comentar que estas empresas necesitan URGENTE un enfoque de género. Es increíble la revictimización que se ejerce en un proceso de denuncia como este, y el desgaste mental es lo que hace que muchas desistamos de continuar con la misma”.

Asimismo, ante su denuncia, aseguró que diez mujeres más le han escrito, pues también señalaron haber sido víctimas de acoso sexual por parte de este conductor.

“@didicolombia ya sabe que tiene denuncias y otras usuarias lo han denunciado y aún así no lo sacan de esta plataforma. ¡Hasta cuando van a dejar trabajadores así!”.

La Secretaría Distrital de la Mujer conoció el caso y le brindaron a Valentina los servicios de la Línea Púrpura ante violencias basadas en género.

Te puede gustar: Mónica Rodríguez denuncia a conductor de Didi por acoso sexual

De acuerdo con un estudio de la fundación Thomson Reuters, Bogotá es la ciudad con el transporte más inseguro para las mujeres a nivel mundial.

Si eres víctima de violencia de género en Colombia, denuncia y recibe acompañamiento en las líneas de atención:

Fiscalía: Línea 122 - 018000919748 - denunciaanonima@fiscalia.gov.co

Línea de emergencia: 123

Vicepresidencia y Consejería presidencial para la equidad de la mujer: Línea 155

Ruta de atención en los 37 almacenes Justo y Bueno del departamento

Sisma Mujer: 314 7709729 - 315 8942140 / asistentelitigio@sismamujer.org - asistentenoviolencias@sismamujer.org

Red Nacional de mujeres: Aplicación Ellas App (Google Play, App Store)

ICBF: Línea 141

Línea Púrpura: 018000112137