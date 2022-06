“Déjenla en paz”, Vicky Dávila tuvo que defender a Marbelle de las “bodegas petristas”

La periodista Vicky Dávila tuvo que defender a Marbelle de las “bodegas petristas” en Twitter porque siguen reclamándole a la cantante que no haya dejado el país luego del triunfo de Gustavo Petro en las urnas, y agregó que ella es una colombiana que tiene todo el derecho de vivir en Colombia.

“Marbelle no se tiene que ir para ninguna parte. Ella tiene tanto derecho, como cualquier petrista, a vivir en su país, con su familia y en su casa. Ya pasó la campaña. Déjenla en paz. Las bodegas, ya párenla. El petrismo Insultó mucho en campaña y generó reacciones, ya no más”, escribió en un trino.

Entonces, más de un usuario de Twitter le respondió a la directora de Semana y le recordó que la misma cantante juró irse de Colombia si ganaba Petro.

Una de las reacciones de la cantante ha sido criticar a Petro y su plan de Gobierno, hasta insultarlo de forma vulgar, así como también ha lanzado mensajes discriminatorios contra Francia Márquez, a quién en una ocasión llamó “King Kong”. De hecho, la artista ha sido denunciada en repetidas ocasiones ante la Fiscalía por los trinos publicados en su cuenta personal de Twitter.

Una de las declaraciones más polémicas de Maureen Belky Ramírez Cardona, que es su nombre de pila, fue cuando alegó que, si Petro llegaba a quedar elegido como presidente, ella se iría de Colombia, pues se negaba a aceptarlo como su mandatario.

Frente a la presión, la autora de ‘Perlas finas’ ha dicho que no se iría del país como muchos pensaban, y en su cuenta de Twitter emitió un ‘comunicado oficial’ con respecto al tema.

Su mensaje se trata de un video tomado de Tik Tok en el que aparece un niño diciendo “si se me da la $%&¡ gana me quedo aquí. Porque mi cuerpo es mío pa yo moverme, mis piernas son mías, mi cabeza es mía, todo es mío. Así que yo me voy cuando yo quiera”.