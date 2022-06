Rodolfo Hernández aseguró que no quiere “reclamo alguno” sobre los resultados de las elecciones

Muy poco se ha pronunciado el candidato tras perder en las elecciones del domingo, pero dentro de sus pocas palabras, Rodolfo Hernández pidió que no se haga ningún tipo de reclamo sobre los resultados de las elecciones que dieron como ganador a Gustavo Petro y, de esta manera, aceptó el escrutinio de la Registraduría.

Horas después de conocerse el resultado del domingo, varias personas en redes sociales aseguraron que hubo fraude y por eso pidieron al ingeniero que solicitara un recuento de votos.

Entre las muchas reclamaciones que hacen se preguntan por qué todos los votantes de Federico Gutiérrez en primera vuelta no se sumaron a Hernández.

También le puede interesar: Rodolfo Hernández será senador durante los próximos cuatro años

Por eso, el candidato dijo a través de un comunicado: “Quiero dejar en claro que no estoy de acuerdo, ni autorizo, a que se haga reclamo alguno sobre el resultado de las elecciones. No es mi intención, como lo manifesté en el momento en que reconocí el triunfo de Gustavo Petro, generar alguna duda”.

En Twitter también dejó una serie de mensajes para sus seguidores, pero no aclaró si aceptará su curul en el Senado.

“Sé que cada uno de ustedes esperaba lograr el sueño que fue creciendo en Colombia, de que yo pudiera alcanzar la presidencia con los principios de No robar, No mentir y No traicionar. Y que deseaban desde lo profundo de sus corazones que estos principios comenzaran a regir la vida del país, para que se hiciera realidad el cambio que por tanto tiempo hemos estado esperando”, se lee en la red social.

Finalmente agregó: “Por todo esto quiero manifestarles este profundo agradecimiento. Y decirles que siempre tendrán en mi a alguien que no se callará ante la corrupción y los abusos de la politiquería, si estos siguen presentes en Colombia”.