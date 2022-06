Rodolfo Hernández debe indemnización millonaria un extrabajador suyo ¿por qué?

Un nuevo escándalo se supo alrededor de Rodolfo Hernández, candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción derrotado por Gustavo Petro en las pasadas elecciones presidenciales del domingo 19 de junio. El candidato habría pedido que se aplazara una audiencia para no seguir empañando su imagen de cara a las elecciones.

Su grupo de abogados habría pedido que se aplazara la audiencia donde se espera al orden de indemnizar a un trabajador adulto mayor al que no le habría pagado su pensión. El implicado es Celestino Flórez, de 81 años, que habría trabajado como guarda de seguridad en un conjunto que construyó la constructora HG, propiedad del ingeniero.

Este adulto mayor habría denunciado a Hernández porque no le pagó los derechos de prestaciones sociales y pensión entre 1986 y 1991. Al parecer, el abogado del excandidato Eduardo Pilonieta, habría sido el encargado de tratar de convencer al juez segundo laboral de Bucaramanga Rubén Morales de aplazar la audiencia.

En un audio que habría sido conocido por Blu Radio y RCN Radio el abogado le dice al juez que le “ahorre el escándalo” y aplace la audiencia. “El ingeniero no tiene cabeza para nada destino que su elección del 19, aplácela para el 21, 22 (junio). Ayúdeme con eso, sea que nos convenga o no, sea que gane o sea que pierda, ahórreme el escándalo, él (Rodolfo) no viene a la audiencia, póngamele un poquito de sensatez Rubén”, dice el abogado en el audio conocido.

El togado le habría contestado al hombre que la audiencia debía celebrarse cuanto antes por el grave estado de salud en el que se encuentra el señor Celestino. “Por la precaria condición de salud del demandante tenía que resolver su situación este año, el señor está que se muere, el pensionado está en pre mortem, está muriéndose el viejito”, dice la respuesta del juez.

De igual modo, se conoce que el juez que dictó la sentencia contra Hernández -pues es un caso que se viene desarrollando desde 2017- ha denunciado amenazas, por lo cual pide a las autoridades actuar para poner su integridad a salvo.

“Se vino todo el mundo encima por fijar la audiencia, esos amigos alcahuetas ahí vienen a decir que voy a tener problemas con Procuraduría, con la Fiscalía, que no me constaba nada aplazando la diligencia, pero yo tenía que fijar la audiencia por la salud de un ser humano. Por eso el ambiente se enturbió y todo el mundo molestándome”, fue lo que contó el juez al respecto.