Día sin IVA: reportan caída de plataforma de pagos PSE en jornada de compras

En medio de esta jornada de día sin IVA que se desarrolla este viernes 17 de junio se conocen denuncias de varios ciudadanos que han intentado comprar por medio de las diferentes plataformas de comercio electrónico.

Para este caso, la plataforma de pagos online PSE está siendo objeto de cuestionamientos debido a varias fallas que han reportado en redes sociales usuarios que han alegado errores al momento de pagar por medio de esta pasarela.

“Buenos días, ClaroPay no me recibe pagos PSE.. Cambio algo?”, “hola, estoy tratando de hacer una compra por la pag web pero al momento de pagar no me permite hacerlo por PSE, me pueden dar una mano?”, “Hola @Bancolombia por qué está fallando el pago por PSE?”, han sido lo comentarios que se pueden apreciar en redes sociales.

Fallas en pagos PSE se presentan en varias plataformas

Sin embargo, entidades bancarias como Bancolombia han reportado que no se han reportado inconvenientes con los pagos de PSE con esta entidad, por lo que se recomienda intentar nuevamente en caso de algún error. “Pagos via PSE con inconvenientes. Saben algo al respecto ?.”, también reportó un usuario por medio de Twitter en las últimas horas.

“@ML_Colombia La plataforma está presentando problemas para los pagos por pse que no redirige a dicha página? o solo soy yo?”, dijo otra ciudadana dirigiéndose a la plataforma de compras online Mercado Libre. “@ACHColombia_ tienen tiempo estimado para darle solución al problema de los pagos por PSE? Desde esta mañana nada de anda bien”, expresó otro ciudadano dentro de los múltiples comentarios que se conocen este viernes al respecto.

Cabe mencionar que el error de la plataforma se presenta en medio de la jornada de día sin IVA, la cual hasta ahora promete un alcance de 9 a 10 billones de pesos en ventas, según el dirigente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal.

Artículos con descuento de IVA

Vestuario y complementos de vestuario : prendas de vestir, calzado, morrales, maletines, bolsos de mano, carteras, gafas de sol, paraguas, pañoletas y bisutería. Compras hasta de $760.080 pesos .

: prendas de vestir, calzado, morrales, maletines, bolsos de mano, carteras, gafas de sol, paraguas, pañoletas y bisutería. . Electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones: Televisores, tabletas, refrigeradores, congeladores, lavaplatos eléctricos, máquinas de lavar y secar para el hogar, aspiradoras, trituradores eléctricos de desperdicios, aparatos eléctricos para preparar y elaborar alimentos, máquinas de afeitar, hornos, planchas y cafeteras, calentadores, ventiladores, aires acondicionados, entre otros. Compras hasta $ 3.040.320 pesos .

computadores y equipos de comunicaciones: Televisores, tabletas, refrigeradores, congeladores, lavaplatos eléctricos, máquinas de lavar y secar para el hogar, aspiradoras, trituradores eléctricos de desperdicios, aparatos eléctricos para preparar y elaborar alimentos, máquinas de afeitar, hornos, planchas y cafeteras, calentadores, ventiladores, aires acondicionados, entre otros. Compras . Útiles escolares : cuadernos, software educativo, lápices, esferos, borradores, tajalápices, correctores, plastilina, pegantes y tijeras. Compras hasta de $190.020 pesos .

: cuadernos, software educativo, lápices, esferos, borradores, tajalápices, correctores, plastilina, pegantes y tijeras. Compras hasta de . Elementos deportivos : pelotas de caucho, bolas, balones, raquetas, bates, gafas de natación, trajes de neopreno, aletas, salvavidas, cascos, protectores de manos, codos y espinillas, zapatos especializados para la práctica de deportes, bicicletas y bicicletas eléctricas, guantes de béisbol, softbol y boxeo. Compras hasta de: $ 3.040.320 pesos .

: pelotas de caucho, bolas, balones, raquetas, bates, gafas de natación, trajes de neopreno, aletas, salvavidas, cascos, protectores de manos, codos y espinillas, zapatos especializados para la práctica de deportes, bicicletas y bicicletas eléctricas, guantes de béisbol, softbol y boxeo. Compras hasta . Juguetes y juegos : muñecas, muñecos que representen personajes, animales de juguete, muñecos de peluche y de trapo, instrumentos musicales de juguete, naipes, juegos de tablero, juegos electrónicos y videojuegos, trenes eléctricos, sets de construcción, rompecabezas y canicas, patinetas y patinetas eléctricas. Compras hasta de $380.040 pesos.

: muñecas, muñecos que representen personajes, animales de juguete, muñecos de peluche y de trapo, instrumentos musicales de juguete, naipes, juegos de tablero, juegos electrónicos y videojuegos, trenes eléctricos, sets de construcción, rompecabezas y canicas, patinetas y patinetas eléctricas. Bienes e insumos para el sector agropecuario: semillas y frutos para la siembra, abonos de origen animal, vegetal, mineral y/o químicos; insecticidas, raticidas y demás antirroedores; fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas; sistemas de riego, aspersores y goteros para sistemas de riego; guadañadoras, cosechadoras, trilladoras, partes de máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar; concentrados y/o medicamentos para animales. Compras hasta de: $ 3.040.320 pesos.

