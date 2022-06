Adulto mayor desapareció en EPS y no ayudaron en la búsqueda porque no había cámaras

Un adulto mayor desapareció en una EPS y la respuesta que le dieron a los familiares era que no podían saber su paradero porque no había cámaras de seguridad en el lugar. El hecho ocurrió en la mañana de este martes 14 de junio, en Ibagué, donde la misma comunidad ayudó en la búsqueda.

La hija de Germán Rodríguez Navarro, Neicy Rodríguez, lo acompañó a una cita médica en la Nueva EPS ubicada en la calle 43 con carrera Quinta, en la capital de Tolima. Luego de la cita, ambos fueron a la farmacia de Colsubsidio que está junto a la sede de la EPS.

Como la fila era muy larga, ella volvió con su padre al centro médico y le dijo que lo esperara sentado mientas ella reclamaba los medicamentos.

“Duramos dos horas y media en la Nueva EPS esperando a que me dieran el turno (para reclamar los medicamentos); apenas me llamaron, yo le dije ‘papi, espérame un momentico aquí no se vaya a salir’, y fui (a la farmacia) mientras me entregaban los medicamentos, cuando volví ya no estaba”, contó la mujer a El Nuevo Día.

Según la hija del adulto mayor, ella no tardo más de 10 minutos en ir a buscar los medicamentos y decidió dejar a su padre en la EPS para evitar las aglomeraciones.

“Yo no me demoré nada, lo dejé ahí en el otro cubículo (de la Nueva EPS), no lo metí a la farmacia porque eso estaba relleno y con tanto virus, por eso lo dejo dentro de las oficinas de la Nueva EPS, no me demoré ni 10 minutos”, indicó.

Entonces, al regresar y ver que su papá ya no estaba, pidió ayuda de los funcionarios del lugar. “Yo le pregunté a la muchacha que da las citas, le dije: ‘mire señorita, mi papá lo dejé ahí. Duramos dos horas ahí con él y en un momentico que me llamaron para reclamar los medicamentos se fue, ¿por qué no me presta las cámaras?. Y ella me contestó que no tenían cámaras”, señaló al medio.

Ella insistió en ver los videos de vigilancia, sin embargo, aseguró que no obtuvo una respuesta positiva.

Horas después, tras la denuncia en varios medios de comunicación, la comunidad pudo dar con el paradero del señor.

“Él tiene como problemas de demencia, porque hay veces que coordina bien y otras que no. Yo creo que mientras yo me fui, y como él estaba tan cansado de estar ahí casi dos horas y media, yo creo que él salió para la casa, pero no apareció acá”, contó la hija.

Por fortuna, el adulto mayor ya se encuentra en su casa, en compañía de sus familiares.