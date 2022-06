Como ‘coteros’, concejal denunció trabajos forzosos a menores de 13 años en Corabastos

El concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Oscar Ramírez, denunció que menores de edad, en los que al parecer la mayoría son de nacionalidad venezolana, están siendo víctimas de trabajo forzoso (como cargar bultos pesados o trabajar hasta la madrugada) en la central de Abastos en Bogotá.

“Gracias a un trabajo de investigación con cámaras escondidas, logramos evidenciar la cruda realidad del trabajo infantil en Corabastos. En plena central de abastos y desde las tres de la madrugada, niños, niñas y adolescentes son utilizados para trabajar como ‘coteros’ y vendedores. No podemos permitir que el trabajo se vuelva paisaje en Bogotá”, aseguró a través de un video.

Según datos del DANE, entre octubre y diciembre de 2021 en el total nacional, la población de 5 a 17 años que trabajó, sumada a los que realizaron oficios del hogar por 15 horas o más, fueron 1.029 menores. Registrando así una disminución del 5,8 % frente al cuarto trimestre de 2020.

Durante este mismo periodo, la tasa de trabajo infantil para los hombres fue del 6,4 % (un punto porcentual menos que en 2020). Entre tanto, la tasa para las mujeres fue del 3,2% el año pasado.

“El llamado que estamos haciendo es al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para que se ponga serio frente a las cifras y las medidas que tiene que tomar para prevenir el trabajo infantil. No se toma ninguna medida, no se toma ningún correctivo, las cifras no bajan, por el contrario, hoy denunciamos y hacemos la advertencia que viene la etapa de vacaciones donde hay más riesgo que los niños salgan a trabajar”, señaló el concejal Ramírez.

Lina Arbeláez, directora del ICBF, afirmó desde la central de abastos que “iniciarán el esquema de procesos administrativos que permitan restablecer los derechos a los niños afectados, comenzando por evaluar las condiciones de trabajo y si sus labores ponen en riesgo su vida”.

Por su parte, el subsecretario de Integración Social, Julián Moreno, tras conocer la revelación del concejal, aseguró que la estrategia Distrital Por la Niñez se intensificó en esta zona de la ciudad con operativos interinstitucionales: “Por lo tanto desde hoy en la noche y mañana todo el día con el ICBF, quien es el ente que garantiza los derechos a los niños, estará trabajando de manera articulada entre el Distrito y la nación para poder atender los casos si se llegan a identificar algunos en esta zona”.

Asimismo, el distrito indicó que para el 2022 han atendido a 2.556 niñas, niños y adolescentes en riesgo o situación de trabajo infantil y adolescentes migrantes en riesgo de vulneración de derechos. Por su parte, Corabastos SA, no se ha pronunciado por la denuncia.