Demandan a Petro por inasistencia al Congreso de la República

Este jueves, 9 de junio, se conoció que ante el Consejo de Estado radicaron una demanda de pérdida de investidura en contra del senador Gustavo Petro por haber faltado a 27 sesiones de la Comisión Primera Congreso de la República entre el 28 de agosto de 2018 y el 27 de abril de 2022.

De acuerdo con esta acción judicial advierte se indica que Petro vulneró del artículo 183 de la Constitución Política que fija la pérdida de investidura para el congresista que no asista a seis sesiones plenarias en las que se voten proyectos de actos legislativo, de ley o mociones de censura.

De acuerdo con Semana, el demandante indicó que el 28 de agosto de 2018 el líder del Pacto Histórico no asistió a la plenaria argumentando que padecía una tortícolis y que para justificar la inasistencia anexó una excusa firmada por el médico privado Jorge Barrios.

Esa excusa médica “no fue transcrita ni convalidada con la EPS Sanitas a la que pertenece el congresista demandado”. Algo similar ocurrió en la sesión del 6 de noviembre de 2018, a la que Petro no asistió y no presentó ninguna excusa.

El 7 de noviembre de 2018, Petro no asistió a la sesión plenaria programada argumentando que padecía de “una cefalea tensional y un lumbago según se extrae de la excusa dada por el médico privado Jorge Barrios”. Sin embargo, la mencionada excusa no fue transcrita ni convalidada con la EPS Sanitas.

El demandante señala varias de las inasistencias con fecha y causa. Además, indica que se deben tener en cuenta las inasistencias desde el 2018 por que son las que “dan cuenta de la configuración de la causal establecida en el numeral segundo del artículo 183 de la Constitución Política de Colombia”.