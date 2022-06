Apareció un perro con múltiples heridas de arma blanca en plena vía pública

Sobre el medio día, de este martes 7 de junio, se conoció el caso de la aparición de un perro con múltiples heridas con arma blanca en una vía pública de la capital del país. La denuncia se conoció a través de Twitter.

Andrea Padilla, activista por los derechos de los animales, publicó a través de su cuenta de Twitter un video en el que se observaba el estado en el que se encontraba el perro de raza schnauzer y de color gris. Se puede ver al animal vivo, pero con múltiples cortes en su pelaje.

La animalista de inmediato hizo el llamado de las autoridades para que llegaran hasta la diagonal 53 sur #2G- 29 Palermo sur, para atender al perro que se veía muy mal.

Al poco tiempo Protección Animal Bogotá se hizo presente en el lugar y le brindó atención médica al perro, al cual llamó Optimus.

“Optimus fue estabilizado por nuestro equipo de #UrgenciasVeterinarias y trasladado a clínica operadora. Su pronóstico es reservado, debido a las múltiples lesiones que presenta por arma cortopunzante en su cuerpo”, escribió.

Sin embargo, luego de un par de horas y de los intentos por salvarle la vida, no lo logró y Optimus murió.

Las reacciones no se han hecho esperar, empezando por la activista, que escribió: “Murió. Duele en la boca del estómago. No nos merecemos tanta belleza. (Gracias @AnimalesBOG por haber atendido nuestro llamado de urgencia, y gracias a la denunciante por su diligencia)”.

“Que tristeza, de parte el corazón. El infeliz que hizo eso que ojalá pague en vida todo el sufrimiento causado a este peludito”, “Cuando uno tiene la bendición de convivir con animalitos y el privilegio de amarlos, la mente no da para entender que un humano los maltrate” y “¡Qué dolor! Ellos no merecen tanto horror y crueldad, Andrea ojala y logres dar con las personas que hicieron esto tan horrible y despiadado, esto no tiene perdón de Dios”, escribieron varios seguidores de la animalista.