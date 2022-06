Mamá de Egan Bernal conmovió con video en donde se rapó tras diagnóstico de cáncer

Un emotivo video fue publicado en las redes sociales por Marina Gómez, mamá del ciclista Egan Bernal, mostrando su proceso en medio de su diagnóstico de cáncer. Esta vez, como muchos pacientes diagnosticados con este enfermedad, se rapó por completo su cabello.

“Hasta el momento ha sido el paso más difícil”, dice en el video la progenitora del gran deportista, quien fue diagnosticada en etapa 2 de cáncer de mama. Mediante sus redes sociales, Gómez ha sido muy activa mostrando su proceso en medio de la enfermedad.

De igual forma, la mujer ha declarado que es importante que las mujeres sean prevenidas y que se hicieran el autoexamen para poder diagnosticar este tipo de enfermedades a tiempo.

“Es duro, creo que es el paso más duro, pero nada el cabello crecerá y saldrá más fuerte y más bonito. Lo importante es tener vida y ya pa’ delante”, dijo mientras le rapaban el lado derecho de su cabeza, y pasaban lágrimas por sus mejillas.

“Creo que hasta el momento ha sido el paso más difícil. Acompaño a todas las personas que están o han pasado por este proceso. Sé que no es fácil, pero me siento viva, me siento fuerte y con el apoyo de mi familia es aún más llevadero. Solo me queda por decir: Gracias”, dicen las palabras con las cuales acompañó el video publicado.

El diagnóstico ha sido afrontado por la familia y fue revelado hace pocos días, cuando la mujer publicó por medio de sus redes sociales el diagnóstico y también ha compartido varios momentos por medio de los cuales ha mostrado su proceso, como su primer corte de cabello corto y su segunda quimioterapia.

Ella ha respondido que las quimioterapias le dan más hambre, que le los olores fuertes le suelen dar náuseas, que se le ha caído bastante el cabello. “Me siento casi calva”, dice entre risas la mujer mientras se toca el cabello.

Este domingo 5 de junio finalmente mostró cómo su cabello se iba del todo, mientras que varios seguidores le manifestaban apoyo. “Te adoro y me siento muy orgullosa de la gran persona que eres”, “cada vez te Amo y admiro mas!” y “Dios está contigo y El te dará las fuerzas necesarias para vivir esta etapa”, son algunos de los comentarios que recibió.