Alicia Vikander: “Quería hacer algo más ligero y divertido”

El director francés Olivier Assayas está de vuelta y acaba de presentar un remake de su película “Irma Vep”. Pero esta vez se trata de una serie de HBO protagonizada por Alicia Vikander, que también es productora ejecutiva de la serie. La película original estaba protagonizada por la hongkonesa Maggie Cheung, que interpretaba a una actriz de una película muda llamada “Les Vampires”. En el remake de ocho episodios, Vikander, nacida en Suecia, interpreta a Mira, una estrella de cine estadounidense que, tras una gran ruptura con un novio y luego con una novia, decide huir a París para interpretar a la forajida Irma Vep. Y a medida que el set de rodaje se va sumiendo en el caos, también lo hace el estado de ánimo de Mira.

Conoce a Olivier Assayas desde hace varios años. ¿Cómo empezó su amistad y colaboración en “Irma Vep”?

- Empezó con muchas conversaciones sobre nuestra pasión por Ingmar Bergman y el cine. Luego, durante un almuerzo en París, me habló de desarrollar “Irma Vep” en formato largo. Me preguntó si estaba interesada en este proyecto. Le adoro como persona y también soy un fan de toda la vida de sus películas. Así que era obvio. Recibí los guiones a medida que avanzaba el rodaje. Cada mes, tenía un encuentro con Mira, mi personaje. Me sorprendió su forma de escribir. Es una visión muy honesta de nuestra industria. Y sobre todo, contada de forma entretenida. Quería hacer algo más ligero y divertido.

¿Qué tal es Oliver como director?

- Es único. Rompe las reglas. Es diferente y muestra muy bien el estado de la industria del cine en la época de la película y el estado de la industria ahora. Es interesante ver la diferencia entre la serie y la película, y lo que ha cambiado en 26 años. Las nuevas tecnologías han cambiado nuestro comportamiento.

¿Sintió la necesidad de liberarse de la interpretación de Maggie Cheung, que hizo el papel en la película de 1996?

- Ella interpreta una versión de sí misma: una actriz asiática que está completamente fuera de su elemento en este rodaje. En aquella época, nadie la conocía en Europa. Era una página en blanco sobre la que Olivier podía escribir. Si hubiera basado el personaje de Mira en mí para esta nueva versión, teniendo en cuenta mi experiencia, la historia habría sido totalmente diferente. Así que nunca se cuestionó.

“La gente tiene una visión fantasiosa de esta profesión (la de actor). Sólo somos seres humanos que viven en condiciones extraordinarias”. — Alicia Vikander, actriz sueca

En la ficción, los actores suelen ser retratados como egocéntricos. ¿Cómo retrata usted ese aspecto de ella?

- Me encanta esa cualidad de Mira porque esa es la realidad. La gente tiene una visión fantasiosa de esta profesión. Sólo somos seres humanos que viven en condiciones extraordinarias. La serie también muestra bastante bien los entresijos del rodaje de una película independiente. Siempre es milagroso poder editar un largometraje. No me interpreto a mí misma, sino a Mira. Pero en nuestra serie, está ansiosa porque su papel ya ha sido interpretado por una actriz asiática. Así que tengo que metainterpretar en capas y expresar realmente mi propia ansiedad por rehacer algo que ya ha hecho una actriz extraordinaria.

¿Cómo se sintió al llevar este traje?

- Es un traje icónico y una pieza que define la historia. Cada vez que me pongo la ropa de un personaje, me siento como si estuviera habitado por él, al menos durante los primeros días. Más aún en este caso, ya que todo mi cuerpo estaba cubierto excepto los ojos. En ese momento, Alicia y Mira desaparecieron. El aspecto más físico del personaje apareció al mismo tiempo. Se puede correr la cortina entre bastidores y conocer cómo puede ser este mundo entre bastidores y la estupidez, la locura, el estrés.

Mira sufre el lado oscuro de la fama. ¿Le asusta la idea de estar en la palestra?

- Admiro a los que se atreven a ocupar un espacio y a asumirlo. Pero yo no soy ese tipo de persona. He decidido no estar en las redes sociales. Este es uno de los aspectos que me separan de Mira, pero me reconozco en otros. En su amor por el cine, por ejemplo. Tiene una conexión inmediata con René (Vincent Macaigne), que la dirige. Tienen la misma creencia de que los personajes de ficción pueden perseguirte de generación en generación, reapareciendo constantemente en nuevas formas. En el fondo, a ella le importa mucho el cine.

Alicia Vikander

Empezó en la televisión. ¿En qué se diferenció este rodaje de sus experiencias anteriores?

- Cuando empecé, actué en una telenovela. Era muy intenso, una verdadera escuela de cine. “Irma Vep” se rodó más como un largometraje. Las escenas se ruedan fuera de orden, por ejemplo. Es maravilloso poder quedarse con un personaje a largo plazo. Pero también me gusta cuando las historias tienen un principio, un medio y un final. Soy consciente de que hacer televisión se está convirtiendo en la norma, pero no es algo en lo que piense a la hora de elegir mis papeles. Lo que me interesaba era sobre todo trabajar con Olivier Assayas.

¿Es posible que haya una segunda temporada?

- Sólo volvería si Olivier sigue al frente del proyecto. Pero no creo que tenga previsto hacer una segunda temporada.

6 de junio

Es la fecha en la que “Irma Vep”, presentada fuera de concurso en Cannes, se estrenará en HBO.