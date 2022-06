“Citaciones extrañas a pocos días de las elecciones”: Armando Benedetti sobre cita en la Corte Suprema

Este viernes el senador Armando Benedetti tendrá que acudir a una cita en la Corte Suprema donde se le investiga por presunto lavado de activos. La magistrada Cristina Lombana solicitó la indagatoria en medio de señalamientos que también se le hacen por presunto enriquecimiento ilícito.

“La magistrada Lombana me cita en la mañana en un expediente y en la tarde en otro, citaciones extrañas a pocos días de las elecciones y dentro de procesos que llevan más de 5 años sin ningún testigo ni prueba ¿casualidad? Allí estaré, espero que si me pueda defender”, dijo el senador en Twitter.

En días anteriores, el congresista aseguró en Semana que en este caso no lo están acusando de cometer un delito, sino que buscan encontrarle uno. “Lo que la magistrada trata de demostrar, o lo que dice el auto, en un informe dice que yo tengo que demostrar de dónde salieron 3.000 millones de pesos, pero, ojo, son 3.000 millones de pesos en 18 años. Muchos medios hablan como si me hubieran consignado eso y que tengo que demostrar de dónde es”, indicó.

También señaló que “me cambia el delito porque no hay nada nuevo, porque no hay pruebas. es la novena investigación que me abre la magistrada. Hace poco corrieron traslado de un informe que ella pide. Como no le gusta uno, pide otro informe”.

Tras conocer los resultados en primera vuelta, Benedetti, que ahora es un gran colaborador de Petro y que no será senador en la próxima legislación, dijo: “Yo creo que ganará Petro. A Rodolfo le faltan cinco millones de votos para ganar, mientras que a nosotros nos faltan millón y medio. A mí me preocupa que Rodolfo Hernández gane, porque va a desinstitucionalizar al Congreso”.

Petro, candidato del Pacto Histórico, fue el más votado el domingo con 8.527.768 votos, equivalentes al 40,32 %, y tendrá que definir la Presidencia con Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, que recibió 5.953.209 votos (28,15 %).