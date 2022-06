“A Rodolfo hay que protegerlo a como de lugar”: Francisco Santos

Francisco Santos, exvicepresidente y exembajador de Colombia en Estados Unidos, se refirió al fenómeno de Rodolfo Hernández, que derrotó a Federico Gutiérrez, del Equipo por Colombia, que aparecía de segundo en las encuestas; y asegura que a Rodolfo hay que protegerlo a como de lugar.

Santos aseguró que Rodolfo Hernández no es uribista, lo hizo en medio de una entrevista con la revista Semana. “No, no. La mejor frase del ‘viejito’ - me encanta decirle el viejito porque ya todos mis amigos se montaron en el bus y dicen: ¡Vamos por el viejito! - es un tema que se volvió humano, no es peyorativo, es de cariño; él dijo: ‘maté con altura al uribismo en la primera vuelta y ahora mato con altura al petrismo en la segunda’. Eso es lo más cierto de lo que ha pasado”, dijo Santos.

Sobre el uribismo dijo que “nosotros debemos recoger banderas y mirar en dónde fallamos, qué hay que hacer, cómo reconstruimos y cómo empezamos a dar una pelea para los próximos 10, 20, 30 años. No sé cuánto nos demoraremos en regresar al poder, no importa. Pero, lo cierto es que ¡Ese señor derrotó a todo el mundo!”.

También aseguró que Rodolfo Hernández derrotó a la clase política, a la izquierda, a Maduro, a la guerrilla. “Por eso, - Dios quiera que esté equivocado-, a ese señor hay que protegerlo. Ese señor es el único obstáculo que hoy tiene el populismo del siglo XXI de tomarse a Colombia”.

Santos dijo que al candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción hay que protegerlo “físicamente de todos los que quieren que Colombia se vuelva a esa nueva narrativa: ELN, las farc, los narcos, Maduro. Todo ese séquito que juraron que con Petro llegaba eso a Colombia, se les desinfló y esos no tienen temor alguno en utilizar la violencia para lograr lo que necesitan”.