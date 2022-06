Lanzan podcast para promover la protección de las niñas y prevenir el embarazo en menores

Niñas jugando en el agua (Photo by Chung Sung-Jun/Getty Images) (Chung Sung-Jun/Getty Images)

Las cifras sobre la vulneración de los derechos de las niñas en América Latina y el Caribe son alarmantes. Según alertó al Fondo de Población de Naciones Unidas, es la única región del mundo en la cual los partos en niñas menores de 15 años siguen en aumento, mientras las cifras de violencia sexual no dan tregua.

Con el fin de aportar a la construcción de un mundo libre de violencias en el que todas las niñas puedan gozar plenamente de sus derechos, ‘Son niñas, no madres’ suman este podcast a las distintas acciones de sensibilización, prevención y atención en la región. Esta es una iniciativa conjunta de Planned Parenthood Global, Amnistía Internacional, el Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (CLACAI), el grupo mexicano GIRE, el Centro de Derechos Reproductivos y una decena de organizaciones locales como Surkuna (Ecuador), Mujeres Transformando el Mundo - MTM (Guatemala), el Observatorio de Salud y Derechos Reproductivos (OSAR), el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos - Promsex (Perú) y Axayacatl (Nicaragua).

Bajo la conducción de la periodista ecuatoriana Dayanna Monroy, y la participación especial de la artista y activista guatemalteca Rebeca Lane en el tema original, a través de los cinco episodios, el podcast ‘Son niñas, no madres’ dará a conocer las acciones cotidianas que se pueden poner en práctica en diversos escenarios como: centros de salud, escuelas, medios de comunicación, hogares de familia, instituciones de justicia, entre otros.

La problemática en nuestros países

Colombia: En 2021, cada día hay 46 casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2021).

Ecuador: Cada día se reciben 11 denuncias por violación. 10 corresponden a niñas menores de 14 años (Fiscalía General del Estado, 2018).

Paraguay: En Paraguay, dos niñas de entre 10 y 14 años se convierten en madres cada día (Amnistía Internacional Paraguay, 2021).

Perú: En el año 2021, 1.437 niñas menores de 15 años se convirtieron en madres (Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea, 2022).

Guatemala: Durante 2021, en Guatemala, 6.579 niñas menores de 15 años se convirtieron en madres (Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva, OSAR).

Nicaragua: Se calcula que cada día al menos 5 niñas son obligadas a ser madres (Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG que trabajan con la Niñez y la Adolescencia (CODENI), 2018).

México: 4 de cada 10 víctimas de violencia sexual son niñas menores de 15 años (GIRE, 2016).

El Caribe: Con una tasa estimada de fecundidad adolescente de 60,2 por cada 1000 niñas de 15 a 19 años, la subregión del Caribe está por debajo de la tasa general de América Latina. Sin embargo, hay grandes variaciones entre países. “Las tasas oscilan entre 100,6 en República Dominicana, 82,6 en Guayana Francesa, 90,1 en Guayana y 17,2 en Granada. La alta demanda de planificación familiar entre las niñas adolescentes en el Caribe y las diferencias sustanciales entre grupos de edad y entre países son motivo de preocupación (Organización Panamericana de la Salud, 2017).

“Detrás de cada una de estás cifras están las vidas de niñas lidiando con impactos físicos sociales y psicológicos. No solo fueron víctimas de violación, sino que se convirtieron en madres cuando no lo desearon ni estaban preparadas para ello”, señalaron las voceras de la campaña Son Niñas, no Madres.

Niñas, no madres: escucha la serie completa

Los casos

Para darle rostro a estas cifras, el podcast visibiliza las historias de Susana, Lucía, Camila, Norma y Fátima, cinco niñas latinoamericanas sobrevivientes de violencia sexual a quienes les fue negada la posibilidad de interrumpir los embarazos productos de esa violencia, y a quienes la campaña ‘Son niñas, no madres’ acompaña a través de su estrategia de litigio internacional a alzar su voz, para pedir justicia ante diversas instancias de Naciones Unidas con el fin de que estas niñas obtengan la reparación que merecen, y que obtengan fallos ejemplarizantes que puedan sentar un precedente en la jurisprudencia local e internacional, para el abordaje de la violencia sexual y los embarazos forzados en niñas.

El podcast también hace un llamado a los Estados sobre la urgente necesidad de dejar de fallarles a las niñas, garantizándoles el derecho a decidir sobre su presente y su futuro, además de presentar acciones concretas a la ciudadanía para promover el cambio cultural necesario y superar la prevalencia de la violencia sexual en los países latinoamericanos, en la búsqueda de abordar el doloroso fenómeno de las maternidades forzadas y restituir los derechos a las niñas que atraviesan esta situación.

“Proteger la infancia va mucho más allá de las leyes y los sistemas de justicia. Con este podcast, esperamos que cada persona vea que puede ser parte de la solución. Con la suma de todas nuestras voces y acciones, podemos hacer de América Latina y el Caribe una región donde las niñas puedan crecer sanas, felices y tengan la posibilidad de cumplir sus sueños”, puntualizan las voceras de la campaña Son Niñas, No Madres.