Encuesta para la segunda vuelta revela que mujeres le darían el triunfo a Rodolfo Hernández

Una nueva encuesta para la segunda vuelta revela que la mayoría de las mujeres le darían el triunfo a Rodolfo Hernández el próximo 19 de junio. Esta es la segunda medición que se hace después de la primera vuelta, que se desarrolló el domingo pasado y que dejó como ganadores a Hernández y a Gustavo Petro.

Se trata de un sondeo hecho por la firma GAD3 y publicada por RCN Radio y Televisión. La ficha técnica indica que realizaron 467 entrevistas el 30 de mayo y 732 entrevistas el 31 de mayo. Esto, para un total de 1.199, aunque en el documento señalan que el total es de 1.200.

Además, la información se recogió a través de una entrevista telefónica asistida por ordenador (CATI) a teléfonos celulares de Colombia.

Esta encuesta, tipo tracking o ‘encuesta express’, arrojó los siguientes resultados: Rodolfo Hernández tiene una intención de voto de 52,5 % y Gustavo Petro un 44,8 %.

Voto de las mujeres

Según el resultado de la encuesta, el 55,7 % de las mujeres encuestadas votaría por Hernández, mientras que el 40,1 % lo haría por Petro.

Recientemente Hernández estuvo en el ojo de la opinión pública por realizar comentarios machistas que indicaban que la mujer debía hacer política pero en la casa, aunque esta frase a dijo el candidato refiriéndose a su esposa como primera dama en una entrevista para la Revista Semana.

“Es bueno que ella haga los comentarios y apoye desde la casa. La mujer metida en el Gobierno, a la gente no le gusta... porque ven que es invasiva, que ella no fue a la que eligieron, al que eligieron fue al marido. Entonces, si hay algo que me tenga que decir, Socorro, mi esposa, ella me lo va a decir en la casa’”.

Por frases de este tipo, a Hernández lo señalan de machista.