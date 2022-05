Terminó en el hospital: se inyectó hongos mágicos y le comenzaron a crecer en la sangre

Los efectos de la automedicación en tratamiento de enfermedades y trastornos a nivel internacional por lo general nunca resultan bien. Un nuevo caso, expuesto en un estudio, muestra una situación en la que esto se hizo evidente, en el país norteamericano de Estados Unidos.

Un hombre de 30 años decidió inyectarse un té de hongos en el marco de un tratamiento alternativo que adoptó luego de abandonar su tratamiento médico prescrito. El hombre se habría automedicado con psilocibina, un compuesto alucinógeno que tienen algunos hongos.

El hombre habría preparado un ‘té' que contenía hongos mágicos, el cual luego filtró y luego se lo inyectó por vía intravenosa, sin embargo terminó en el hospital por cuenta de su experimento de automedicación, ya que los hongos comenzaron a crecer dentro de su cuerpo.

El sujeto, que sufría trastorno bipolar y una profunda depresión, tuvo que acudir al médico ayudado por su familia tras varios días sintiéndose mal, con letargo, ictericia, diarrea y náuseas. En el centro médico permaneció durante 22 días, de los cuales ocho fueron en una Unidad de Cuidados Intensivos.

Los médicos establecieron que el paciente desarrolló una infección bacteriana y fúngica en la sangre, la cual era potencialmente mortal. La infusión que se inyectó terminó por provocar que el crecimiento de los hongos se diera precisamente dentro de su propio cuerpo, los cuales comenzaron a alimentarse de sus órganos, causándoles insuficiencia.

Gracias un tratamiento de los médicos que lo atendieron, que le proporcionaron medicamentos antibióticos y antimicóticos, además de que deberá consumir por un largo periodo antimicrobianos. El estudio que expone este caso fue publicado por la revista Journal of the Academy of Consultation-Liaison Psychiatry y expone que el paciente habría visto en estudios que drogas como los hongos alucinógenos y el LSD ayudaban a curar la depresión y decidió preparar la infusión para inyectársela vía intravenosa.

Es cierto que estas sustancias sirven para tratar a pacientes con depresión clínica, bipolaridad e incluso esquizofrenia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto tratamientos deben avanzar bajo supervisión médica y que estos aún se consideran experimentales en la mayoría de países que se permiten.