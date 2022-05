“Detectamos a los socialistas que vinieron a acompañar las elecciones presidenciales”: Cabal

La senadora, María Fernanda Cabal hizo una denuncia este domingo durante las elecciones presidenciales 2022. La congresista detalló que revisando la lista de observadores internacionales, se encontró con varios, a los que definió de de izquierda.

“Urgente! Revisamos la lista de observadores internacionales y detectamos a los socialistas, que vinieron a acompañar las elecciones presidenciales con su sesgo de izquierda. Abro hilo con Transform! Europe, un Think Tank abiertamente de izquierda”, se lee en su publicación de Twitter donde abrió un hilo visibilizando los nombres de los observadores que llegaron del exterior y que presuntamente eran de izquierda.

Y agregó que el “Frente Amplio (Uruguay): se define como una fuerza política uruguaya con definición popular, progresista, democrática, socialista, antioligárquica, antiimperialista, antirracista y antipatriarcal, Parlamento Centroamericano (PARLACEN): principios de intervención y desmilitarización” fueron algunos nombres que mencionó Cabal en su red social y que tienen tinte de izquierda.

Cabal no fue la única que se quejó. El senador Armando Benedetti envió también señalamientos en redes sociales . Informó que la Registraduría impidió que 8.000 testigos electorales pudieran hacer su trabajo. “No los dejaron, supuestamente, porque no están en la base de datos y eso es absurdo”, dijo el jefe de debate.

Y agregó que “¿Ya se está construyendo el fraude? Acaban de tumbarle a la campaña Petro Presidente 8 mil testigos electorales que ya habían sido acreditados en marzo. Aquí solo se puede confiar en el voto masivo de los colombianos”.

Al respecto, el registrador Alexander Vega advirtió que antes de abrir las urnas que dicha decisión de no contratar la auditoría internacional no pondrá en riesgo las elecciones. “Todas las campañas tienen auditores, es decir, el hecho de que no se haya contratado la auditoría internacional externa, no quiere decir que no habrá. Recuerden que la Registraduría tiene una auditoría contratada y las campañas tienen acreditados a sus auditores; hay ocho misiones de observación electoral, 27 organizaciones electorales y por eso el proceso cuenta con todo el acompañamiento”, dijo Vega.