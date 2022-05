Rodolfo Hernández propuso eliminar exámen de admisión para U.Nacional

El candidato presidencial por el Movimiento Liga de Gobernantes, Rodolfo Hernández, no ha sido visto en la mayoría de debates que distintas organizaciones sociales y medios de comunicación han organizado para escuchar las propuestas de los aspirantes.

Tan solo este viernes y a menos de 24 horas para que las elecciones en primera vuelta se realicen, el ingeniero no asistió al encuentro dirigido por Noticias Caracol y que si contó con la participación de Sergio Fajardo, Gustavo Petro y Federico Gutiérrez.

Mientras este suceso era emitido, Hernández hizo su propio “debate”, en solitario, a través de un en vivo en su cuenta oficial de Facebook.

“Yo ya he dicho todo lo que tengo para decirle a los colombianos. #EsUnaMentira que mi silencio en debates sea porque no quiero exponer mis ideas. Quien quiere escuchar, ha escuchado. Quien quiere ver, ha visto. Todo es claro ya, solo falta su voto para cambiar”.

Sin embargo, a principios del mes de mayo, el aspirante a la Casa de Nariño sí llegó a un espacio liderado por El Espectador y la Universidad EAFIT, dónde controvirtió con cinco candidatos más, entre esos la exaspirante Ingrid Betancourt.

Allí, un joven preguntó sobre “¿cuál es su estrategia para cambiar la realidad de que solo 6 de 1.000 jóvenes afrocolombianos van a la universidad?”.

“Cuándo me presenté a la Universidad Nacional, 3.000 aspiramos y solo entraban 98 estudiantes. Entonces, ¿con que criterio el gobierno nacional es capaz de eliminar a 2.902? En el hipotético caso de que gane, para quitar esa barrera eliminaré el examen de admisión, y en el primer semestre cada uno de los estudiantes puedan mostrar sus capacidades, vocación y dedicación de poder responder al esfuerzo fiscal que hacen los colombianos para que el siga en el segundo semestre. Él mismo se saca no los políticos que no ponen el presupuesto suficiente e inventaron el examen de admisión”.

Sin embargo, en ese momento, Hernández no explicó como implementaría esta propuesta, pues los cupos para ingresar a las universidad públicas del país son limitados y algunas, presentan déficit de financiamiento.

Según un estudio del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, publicado en agosto de 2021, la gran mayoría de quienes no entran a ninguna universidad ingresan al SENA.

“El 59% ingresaron a Instituciones de Educación Superior (IES) de carácter oficial, es decir 112 mil de los 188 mil estudiantes. Y el 49,5% de esta población ingresa a IES de carácter privado y con acreditación de alta calidad”.

solo el 39 % de 500 mil jóvenes que se gradúan cada año de bachillerato ingresan luego a la educación superior.