La millonaria recompensa que recibirá la bruja que delató a alias Matamba

Este viernes, 27 de mayo, se conoció la millonaria recompensa que recibirá la bruja de origen venezolano que delató a alias Matamba y que permitió, con la información que entregó, que las autoridades lo encontraran.

El ministro de Defensa, Diego Molano, habló sobre el operativo en el que fue neutralizado el narcotraficante Juan Larinson Castro Estupiñán, alias Matamba, en el municipio de Bolívar, Santander, a donde llegó luego de haberse fugado de la cárcel La Picota vestido de dragoneante del Inpec.

El ministro reveló que como se ofrecía una recompensa de 2000 millones de pesos a quien suministrara información que permitiera la captura de ‘Matamba’, pues ese será el monto que se le pagará a la bruja venezolana.

“‘Se llegó con información de fuentes humanas, pero también con aeronaves no tripuladas con tecnología que permitieron su identificación. Ciertos criminales utilizan esos mitos de buscar protecciones espirituales para no ser detectados o para no ser afectados por las operaciones de la fuerza pública. Aquí, en este caso particular, él tenía esa costumbre de llamar para contar con ese tipo de protección, que yo no diría espiritual, sino malévola. Queda en envidencia que eso permitió ubicarlo y obtener información para desarrollar el operativo y que fuera neutralizado”, dijo Molano en Blu Radio.

Además, explicó que “el operativo se desarrolló en zona rural del municipio de Bolívar, en una finca alejada, en donde está ubicado y a partir de la información suministrada se logra llegar a él. Se pagará la recompensa, importante señalar eso. En ese momento también tenía la protección de un guardaespaldas quien resultó herido en el operativo y huyó en una moto”, explicó Molano.

Explicó que la recompensa siempre se mantiene de acuerdo con la que se anuncia públicamente, por eso la bruja venezolana será quien recibirá los 2000 millones de pesos.