En protesta: En pueblo en La Guajira sus habitantes no votarán en las elecciones

Los habitantes del corregimiento de Puerto Estrella, en la Alta Guajira se han pronunciado fuertemente a través de un comunicado afirmando que ningún ciudadano de esta población votará ni participarán en las elecciones del próximo domingo 29 de mayo, en las que se elegirá el nuevo presidente de la República.

Los ciudadanos de este pequeño pueblo le enviaron al alcalde del municipio de Uribia, Bonifacio Henríquez, una carta en la que manifiestan que están inconformes por la problemática que se está presentando por la falta de abastecimiento de agua.

“Tenemos la necesidad tan grande del consumo de agua para favorecer la salud de adultos, niños y adolescentes, pero no contamos con la cantidad de agua suficiente para cada hogar y no podemos preparar los alimentos, ni mantener nuestra higiene personal. Sumado a ella tenemos el problema del fluido eléctrico, porque se llevaron una pieza de la planta eléctrica y no han regresado”, indican en la comunicación

Sus habitantes detallaron que hace dos años las lluvias periódicas no llegan a la Alta Guajira y sumado a esto desde hace tres meses viven sufriendo esta situación, porque la planta desalinizadora, como la eléctrica están dañadas.

Incluso, según detalló el diario El Heraldo, los estudiantes de la Institución Etnoeducativa decidieron también suspender las clases por la falta de agua. Son alrededor de 700 personas las afectadas por esta problemática y en total 1.700 las familias de Puerto Estrella que se ven perjudicadas.

En respuesta a la problemática, la Empresa de Servicios Públicos de La Guajira, Esepgua, anunciará que se agilizará el proyecto para la construcción de obras de abastecimiento de agua potable en este corregimiento de Uribia.

Por su parte, la gerente de la entidad, Andreina García, detalló que este proyecto tiene un valor de $5.800 millones y se dará inició a sus obras físicas a partir del 1 de junio del 2022.

“Este consiste en la construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable que contará con un centro de producción, la optimización del pozo, una planta de ósmosis inversa, la compra de un carro cisterna y sistemas de suministros aferentes para beneficiar aproximadamente a 10 mil habitantes de Puerto Estrella”, concluyó.

No obstante, en conclusión, las urnas no recibirán votos de Puerto Estrella para presidente de la República este domingo hasta que no se solucione la apremiante situación.

