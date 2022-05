Para evitar clases, cuatro estudiantes habrían difundido panfleto falso del Clan del Golfo

Saúl Leiva, jefe de la Oficina de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la alcaldía de Puerto Colombia, Atlántico, le dijo al medio El Heraldo que cuatro estudiantes del colegio Francisco Javier Cisneros, fueron quienes presuntamente elaboraron un panfleto falso que al parecer iba firmado por el grupo paramilitar Clan del Golfo.

“Se pudo establecer que dicha amenaza era falsa y que ese panfleto lo elaboraron cuatro estudiantes de ese colegio, en busca de no dar clases”.

En una rueda de prensa entregada por el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Luis Hernández Aldana, indicó que la amenaza no fue real.

“Verificamos este panfleto y carece de toda veracidad. No hay una concordancia de inicio a fin, porque se está autoincriminando el Clan del Golfo y mencionan otras palabras que realmente no son usuales de esta organización”.

Este documento que circuló por redes sociales y que supuestamente amenazaba a la comunidad de la institución educativa, exigía la liberación de uno de sus integrantes, alias ‘Mamón’.

“Nos comunicamos a toda la institución cisnerista para hacer público que el día de mañana haremos un atentado contra la institución, no más el asesinato indiscriminado que llevamos sufriendo por parte del Clan del Golfo y si las autoridades no hacen nada nos veremos forzados hacer algo para su reacción, si para las 8:00 de la mañana no liberan a alias ‘mammon’ haremos un baño de sangre”.

Por estos hechos, las autoridades indicaron que los jóvenes aceptaron su responsabilidad y las clases presenciales se retomaron nuevamente. De igual forma indicaron que realizarán patrullajes en la zona para garantizar la seguridad.

“Tuvimos una reunión con el rector de la institución, el jefe de la seccional de Infancia y Adolescencia de la Metropolitana de Barranquilla y la Secretaría de Salud, con el fin de esclarecer los hechos que generaron pánico. Los jóvenes reconocieron su responsabilidad ante las autoridades que nos encontrábamos en la reunión”, aseguró Saúl Leiva para El Heraldo.

Y finalizó asegurando que “también se estableció un equipo interdisciplinario junto con la alcaldía de Puerto Colombia, la Policía y la misma institución, para hablar con los padres de familia sobre la situación. Realmente es algo que no puede volver a ocurrir en el municipio”.