Mónica Rodríguez prende alertas sobre estafas de dinero con influenciadores

Diariamente en redes sociales circula todo tipo de información. Por supuesto, las estafas y promesas de crecimiento de dinero cada vez son más comunes y el caer en estas premisas para muchos termina siendo todo un dolor de cabeza. Sobre el tema, Mónica Rodríguez compartió en redes una crítica llamando a los usuarios a ser precavidos ante las promesas de dinero fácil que hay en Internet.

Para la presentadora de noticias, “el afán del dinero rápido y fácil hace que la gente termine hasta vendiendo su casa para ganarse un dinero ‘extra’”. Por eso, estas ofertan se vuelven tan atractivas para los usuarios que esperan ganar dinero y mejorar sus condiciones de vida.

Sobre las ofertas, en la actualidad inluenciadores juegan un papel clave en la difusión de contenidos que buscan parecer verdaderos pero terminan con el engaño de los usuarios. Teniendo en cuenta este panorama, Rodríguez explica que, “lo más grave es el tema de los influenciadores que se prestan, también por dinero, a promocionar cosas de este tipo. Pasa también con productos. Entiendan que no todo lo que promocionan es porque les gusta, es porque les pagan”.

Recordemos también que, recientemente en el gremio de los inflluenciadores se desató toda una ola de críticas porque el creador de contenidos, Nicolás Arrieta denunció abiertamente cómo varios de los nuevos “famosos” aprovechaban el número de sus seguidores para promocionar estafas. Esto pone en el radar el que, a pesar de su fama, varios de ellos no se responsabilizan por la promoción de ese tipo de contenidos.

Finalmente sobre este particular, Rodríguez explicó que no se debe generalizar: “algunos les pagan pero promocionan porque tienen compromiso con esa marca, saben que es buena y les gusta. pero no es un tema generalizado”.

Cómo evitar caer en estafas:

1. No crea en promociones demasiado buenas. Normalmente, aunque las ofertas suenan demasiado tentadoras, esconden detrás problemas o sus condiciones pueden ser dudosas.

2. Siempre verifique los términos y condiciones de sus compras. Nunca está demás leer la letra “chiquita” de los artículos. Pues, el no conocer estas condiciones puede llevar a que nunca pueda hacer una reclamación exitosa.

3. Si ve artículos en las cuentas de los influenciadores aproveche los buscadores como Google e investigue sobre el producto. En los comentarios podrá encontrar experiencias verdaderas de consumo que pueden ser una luz sobre si el artículo vale o no la pena.

4. Nunca comparta los datos de su tarjeta, cédula o información sensible con terceros. Las compras puede realizarlas a través de pasarelas de pago como PSE y otros servicios, evitando la difusión de sus datos y estafas mucho más grandes en eventos futuros.