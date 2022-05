Rodolfo Hernández se vio chupando mango mientras candidatos estaban en debate

Este lunes 23 de mayo se llevó a cabo el debate presidencial llamado ‘El Debato Definitivo’, al cual asistieron los candidatos Sergio Fajardo, Federico Gutiérrez y Gustavo Petro. El lugar del candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, quedó vacío ¿qué estaba haciendo?

El candidato Hernández, según mostraron sus redes sociales, se encontraba en el municipio de Tunja, capital del departamento de Boyacá, haciendo un evento de campaña presidencial, en donde habló sobre las propuestas de gobierno que tiene específicamente para esta zona del país. En un video del evento incluso se le vio chupando mango

Sin embargo, muchos en redes sociales le reclamaron su presencia en el debate presidencial de este inicio de semana, en donde asistieron sus contrincantes y con los que además aparece sorprendentemente generando una significativa competencia en las últimas encuestas de cara a las elecciones.

“Quibooo cucho por que no fuiste al debateee”, “Ingeniero, para que se pone a hacerle propaganda al debate si no va a ir?” y “Porque no fue al debate, pone en duda a los colombianos”, fueron varios de los comentarios que recibió el candidato en un video en vivo que se transmitió en sus redes sociales mientras se desarrollaba el debate en la ciudad de Bogotá.

Además, en medio de este evento, al final, cuando pasó a tomarse fotos con las personas afines a sus ideas en campaña, al candidato se le vio chupando mango junto a las personas que se pusieron de pie junto a él para posar ante una cámara.

Mediante las redes sociales le siguen reclamando al candidato el que no haya presentado en el espacio de debate, en el cual se trataron temas como la política de negociación con grupos armados ilegales y combate de los mismos, el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela, la política migratoria, la reforma pensional y la forma como gobernarían en un eventual gobierno a su cargo.