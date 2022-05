Conoce las vacunas contra el Covid19 que están avaladas por la OMS

La lucha contra el Covid 19 ha tenido varios capítulos desde que fue identificado al finales de 2019 en Wuhan, China. El más importante fue el desarrollo de las vacunas que pudieran controlar y frenar la letalidad del virus.

Como se sabe, más de cinco millones de personas murieron en todo el mundo desde su aparición hasta el año 2022, cuando la protección biológica ha comenzado a aplanar la curva de decesos.

En diciembre de 2020, en medio de una paralización global por el peligroso virus, se dio luz verde a la aplicación de emergencia de la primera vacuna. Esta correspondió al laboratorio: Pfizer BionTech, pero esto no detuvo la labor a otros laboratorios que trabajaron con patrones más o menos parecidos para garantizar su efectividad en el tiempo.

Haz seguimiento de las vacunas que están aprobadas (Unsplash)

La pandemia no ha terminado y por ello se sigue trabajando en más vacunas y en la posibilidad de proteger a las poblaciones más vulnerables, como los niños, un grupo etario que todavía no tiene un protocolo para todas sus etapas. El jueves de esta semana se sumó una nueva vacuna, se trata del producto patentado por el fabricante de medicamentos chino CanSino Biologics, con lo que se totalizan once los biológicos autorizados por la OMS.

Estas son las vacunas

Según citó citó El Financiero la OMS ha incluido las siguientes vacunas de uso en emergencia el día 19 de mayo de 2022:

BNT162b2 de Pfizer-BioNTech

Oxford/AstraZeneca

Ad26.CoV2.S de Janssen

La vacuna de Moderna (ARNm-1273

La vacuna de Sinopharm

La vacuna CoronaVac de Sinovac

La vacuna BBV152 (Covaxin) de Bharat Biotech

La vacuna Covishield

La vacuna Covavax

La vacuna Nuvaxovid

La vacuna Cansino

Aunque todavía hay personas que no se han vacunado por creencias personales, religiosas o por razones de salud, lo cierto es que la vacunación ha sido el único método capaz de contener la alta mortalidad que dejó el virus en su primer año. Muchas personas se preguntan en qué tiempo deben vacunarse si acaban de pasar por el Covid. Normalmente se da un tiempo de espera de unos seis meses, pero siempre es aconsejable acudir al puesto de vacunación para evitar que la enfermedad pueda repetirse y generar complicaciones. En el caso de la vacuna de CanSino, está diseñada para proteger a personas a partir de los 18 años.

CanSino acaba de ser aprobada (Unsplash)

Puede llegar a México

Un informe de la revista Semana precisó que esta nueva incorporación ya fue autorizada para su uso en diez países: Argentina, México, Chile, China, Ecuador, Hungría, Indonesia, Malasia, Pakistán y la República de Moldavia.

Según el medio, CanSino logró ser aprobada luego de una evaluación de su calidad, seguridad y eficacia, lo que es un requisito previo para el suministro de la vacuna a través del mecanismo Covax “que posibilita que los países de menores ingresos puedan garantizar el acceso a la inmunización a más personas”.

El Grupo Asesor Técnico para la Lista de Uso de Emergencia determinó que la vacuna “cumple las normas de la OMS en materia de protección contra la covid-19 y que los beneficios de la vacuna superan con creces los riesgos”, informó Semana.

Contenido relacionado

OMS autoriza la vacuna de CanSino contra Covid-19

Corea del Norte dice lograr avances contra el Covid-19