“Su frase es profundamente acertada”: Petro le responde a Gaviria

El candidato Gustavo Petro respondió a la frase de Alejandro Gaviria en el medio de comunicación internacional, Financial Times. Y aunque reconoció que sus palabras no significan un apoyo al Pacto Histórico, sí describen perfectamente la realidad del país. Pese a esto, Petro no dejó pasar la oportunidad para hacerle el ‘guiño’ al excandidato de Coalición Centro Esperanza.

“Me parece profundamente acertado. Él (Gaviria) no está diciendo que va a votar por mí, está diciendo que es mejor controlar, en cierta forma, un estallido social, que envasarlo, porque al envasarlo lo multiplicas por 10. Permitir el cambio en Colombia permite que la sociedad fluya pacíficamente hacia las transformaciones. En cambio, impedir el cambio es meter a la sociedad en una olla a presión que en cualquier momento puede estallar”, indicó Petro.

También le puede interesar: “Mejor tener una explosión controlada con Petro que embotellar el volcán”: Alejandro Gaviria

El candidato se refirió a la frase de Gaviria en el artículo que salió publicado este miércoles, titulado ‘Cómo las elecciones de Colombia podrían cambiar’. “Estamos durmiendo en la cima de un volcán. Hay mucha insatisfacción. Podría ser mejor tener una explosión controlada con Petro que embotellar el volcán. El país está exigiendo un cambio”, dijo Gaviria en una entrevista que le hicieron hace un mes.

Esta frase ha sido objeto de críticas, pues el 4 de abril, Sergio Fajardo, en ganador de la consulta de la Coalición Centro Esperanza, había anunciado que Gaviria lo estaría acompañando y apoyando en las elecciones del próximo domingo 29 de mayo.

Quienes apoyan al candidato de centro han manifestado su rechazo a esta postura de Gaviria, pues consideran que de esta manera se desmarca de la coalición y rompe el pacto de apoyar al ganador de la consulta.