Duque le responde a los candidatos: “Renegociar los TLC sería estupidez sin precedentes”

El presidente Iván Duque volvió a hablar de política y esta vez se refirió a las propuestas que han hecho varios candidatos a la Presidencia de Colombia sobre cambiar o eliminar los Tratados de Libre Comercio que existen.

Esta vez aprovechó su paso por Londres, donde participó en la segunda edición del foro de Diálogo Comercial Reino Unido-Colombia, y dijo a la prensa colombiana que sería “una estupidez sin precedentes” si su sucesor en el cargo renegara de los acuerdos comerciales firmados por su Gobierno y “espantara” la inversión.

Al ser cuestionado por las propuestas que se le han escuchado sobre este tema a Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, el mandatario no dudó en dar su opinión, aunque no mencionó nombres para no entrar en problemas.

En el caso particular de Petro, el candidato de izquierda ha asegurado que los TLC, por ejemplo, han fomentado el narcotráfico mientras que disminuyen la producción colombiana, afectando al campo.

Hernández, por su lado, ha indicado que, de ser elegido, revisará los TLC para que “la industria colombiana pueda incrementar su productividad y sus exportaciones” y así ser “competitiva en este marco comercial”.

Por eso, el presidente Duque dijo: “Lo voy a decir de pronto en una forma poco diplomática, por llamarlo así, pero cuando se han forjado relaciones comerciales, que traen inversión, que generan empleo y oportunidades, romper con eso sería una estupidez sin precedentes. Justamente las políticas de Estado llevan a que tengamos más comercio e inversión”.

Luego, agregó: “Quien hoy en día espante la inversión y el comercio, solamente va a generar un castigo a las oportunidades en nuestro país”.

Y esta no es la primera vez que el presidente hace referencia a un candidato, pese a que sabe que podría incurrir en indebida participación en política, algo que le han criticado duramente en el país, pues los órganos de vigilancia del Estado han omitido estos casos.

TLC con Reino Unido

Las declaraciones de Duque coinciden con la reunión que tuvo con el primer ministro británico Boris Johnson, con quien espera formalizar el TLC entre nuestro país y el Reino Unido.

Según informó Presidencia, ya Colombia tiene listos todos los trámites internos constitucionales y legales para la entrada en vigor de este tratado, solo falta que Reino Unido los termine. De concretarse, ambas naciones tendrán preferencias arancelarias.