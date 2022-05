“Me dijeron que me iban a matar”: víctima que atropelló a ladrones en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a dos personas que a bordo de una motocicleta hurtaron las pertenencias de un ciudadano que se movilizaba en su carro por la calle 72 con carrera 5.

El nuevo hecho de inseguridad y posterior defensa propia se presentó en la capital del país este sábado 14 de mayo, cuando un hombre decidió atropellar a los ladrones que lo acababan de robar.

El hecho se registró específicamente en la localidad de Chapinero, en la Carrera 5 con Calle 71a, donde posterior al hecho se generó una colisión entre dos vehículos de alta gama y una motocicleta. El conductor de un carro BMW habría sido la principal víctima de estos hechos, pues al parecer hombre que se movilizaban en moto lo hurtaron algunas de sus pertenencias.

Luego de que le robaron, el hombre habría iniciado una persecución en contra de los delincuentes para defenderse de disparos, al cual habría terminado en un impactante accidente de tránsito, pues terminó chocando otra camioneta, mientras que la moto de los asaltantes quedó atrapada en la mitad de los dos vehículos.

“Yo iba en mi automóvil, iba sin techo, es un convertible y me abordaron dos sujetos en una moto y me dijeron que me iban a matar, me pusieron un revolver en la cabeza, me dijeron que les diera el reloj, les di el reloj de 40 millones de pesos, dos celulares y una cadena, ahí me dijeron que me fuera y me dispararon. En ese momento decidí embestirlos para frenar los disparos y ahí se dio la rápida acción de la Policía que los capturó”, fue el testimonio la víctima de este hecho en el norte de Bogotá.

Según el teniente coronel Jason López, de la estación de Policía de Chapinero, “El cuadrante que pasó por el lugar dio aviso a los policías, los persiguieron y luego se dio su captura. Uno de ellos tenía en su poder un arma que se verifica si es traumática o de fuego”.

Los capturados, que tenían antecedentes por hurto y porte de estupefacientes, fueron trasladados a un despacho judicial.

Puede ver el video completo del testimonio del hombre que fue víctima de robo aquí: