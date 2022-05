Madre de presunto ladrón niega que su hijo robara y dice que la Policía lo mató por error

Este viernes, 13 de mayo, se ejecutó un hurto en la droguería Boyacá, ubicada en el barrio Santa Rita de Valledupar. Poco después que se presentara el robo, llegó la policía y se desató un enfrentamiento. Ahora, la madre de presunto ladrón niega que su hijo cometiera hurtos. Además, dice que la Policía lo mató por equivocación.

Puede leer: Madre recibió los restos de su hijo después de 40 años desaparecido

En las últimas horas se conoció la muerte de Diógenes Jair Carvajal, de 21 años, quien de acuerdo con las cámaras de seguridad, habría participado en el robo a la droguería en compañía de otro sujeto, así lo informó El Pilón.

El robo se registró en la droguería ubicada en la calle 25 a con carrera 6. La mujer encargada de atender al público en el establecimiento logró pedir auxilio y un policía adscrito a la Sijín que pasaba por el lugar atendió el llamado.

“En la reacción la Policía del cuadrante logra interceptar a los presuntos agresores que se encontraban dándose a la huida, generándose un intercambio de disparos con el presunto delincuente quien resulta herido, siendo trasladado a un centro asistencial donde fallece”, informó la Policía Nacional al mismo medio.

En el enfrentamiento, el policía Jonathan Jiménez también resultó herido en la pierna derecha y debió ser trasladado a un centro asistencial.

¿Qué dice la mamá del presunto ladrón?

Elizabeth Ramos, madre de Diógenes Jair Carvajal, aseguró que su hijo no era ladrón y que la Policía lo hirió de muerte por equivocación.

“La Policía pasó en el momento y el hijo mío iba con los amigos de él cruzando la otra calle, la Policía viene de arriba, ya estaba herido, me dicen: usted no ha visto pasar una moto por aquí con dos tipos y respondí que no. Salieron para esa vía y el hijo mío como estaba con otros muchachos se le pegaron atrás, él salió corriendo y me matan al hijo”, afirmó la mujer en la reconstrucción de los hechos.

Lea también: Consejo de Estado negó la medida cautelar solicitada por Daniel Quintero para recuperar su cargo

Le dijo al mismo medio que Diógenes se ganaba la vida trabajando con el papá en el mercado. Además, anunció que iniciará acciones legales con la institución por la muerte de su hijo.